A la espera de su primer partido. James Rodríguez es nuevo jugador del Al Rayyan, sin embargo, aún no ha pisado el campo de juego con su club debido a su lesión de pantorrilla. En declaraciones para la prensa de Qatar, el futbolista colombiano se refirió a las ganas que tiene de destacar en el torneo, así como lo grande que - considera él - será la organización del Mundial de fútbol 2022.

Respecto a su llegada, James destacó que “La experiencia es maravillosa, me encanta Qatar y desde que llegué las cosas están saliendo bien. Estoy feliz y creo que la experiencia será genial. Espero lograr todas las metas. Soy un jugador al que le gusta ganar y siempre puse muy altas mis expectativas para llegar siempre lo más alto posible, también a nivel personal”.

“Es una liga fuerte, todos están en buena forma, por lo que he visto hasta ahora. Lo que quiero enfatizar es que haré lo mejor que pueda porque quiero ganar tantos títulos como sea posible con Al Rayyan y su afición. Espero que las cosas vayan bien y podamos conseguirlo todo”, sostuvo el colombiano sobre la competencia en Qatar.

Sobre el Al Rayyan

“Me doy cuenta de que el Al Rayyan es un club histórico y grande, estoy feliz de estar aquí. Vine a dar lo mejor de mí a mi nuevo equipo y a la afición, contribuir a su felicidad; tenemos cómo lograrlo y me refiero a ganar títulos. He tenido más de una experiencia en Europa con varios clubes grandes como Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Porto y Mónaco, y quiero ofrecer toda mi experiencia a Al Rayyan, es mi deber y trabajo. Quiero ayudar al equipo a lograr sus objetivos”, indicó el ex Real Madrid.

James Rodríguez y el Mundial 2022

James está seguro que el máximo torneo de fútbol sorprenderá: “Todo el mundo sabe cómo Qatar avanza maravillosamente hacia la sede del Mundial 2022, no solo en términos de preparación de los estadios, sino en términos de introducción y aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con el torneo. Creo que la próxima Copa del Mundo será la más sorprendente de todas”.