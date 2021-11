Mientras Jean Deza pasa los días en las playas del norte del Perú, junto a su novia Gabriela Alava. En Lima, uno de sus verdaderos amigos de la pelotita, Roberto Guizasola, está preparando una importante ‘intervención’ que haga hacer recapacitar al popular ‘Ratón’ en su decisión de dejar el fútbol a los 28 años.

“Dios quiera hermano que me vaya bien en este viaje que hago a Europa, espero regresar pronto, porque esa noticia no la puedo asimilar, te soy sincero. Es un muchacho con tremendas condiciones para el fútbol peruano y todavía es muy muchacho para que se pueda ir, todavía le puede brindar diez años más al fútbol”, dijo su excompañero en Alianza Lima y en UTC de Cajamarca.

El exfutbolista, que con su ONG ‘La casa de Aleja’, ahora se dedica en sacar adelante a futbolistas en difíciles condiciones se ha propuesto un reto personal. “Me voy a sentar con él y le voy a decir que, por favor a pedido del ‘niño cucurucho’, que tiene que volver. Jugadores como Jean Deza no se encuentra debajo de una piedra. Son muy difíciles de encontrar, tiene tremendo chocolate”, dijo Roberto Guizasola, el popular ‘Tony Montana’.

Roberto Guizasola promete convencer a Jean Deza a regresar al fútbol (Video: Fritz Sport)

Guizasola sobre Jean Deza: “Necesita mucho cariño, entenderlo”

“Con todo respeto, pero Jean Deza no se puede retirar del fútbol. Juega mucho y lo digo por lo que he visto y he compartido con él en UTC. Sé que mucha gente podrá criticarme, pero yo veo el lado humano. Intentaré persuadirlo para que no dejé el fútbol. Él necesita de mucho cariño, saber llegar a él. Entenderlo”, comentó el popular Cucurucho quien no descarta ser su coach para que regrese al fútbol.