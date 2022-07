Jean Ferrari se volvió a mostrar crítico con el manejo de la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Agustín Lozano. En esa línea, el administrador de Universitario de Deportes cuestionó duramente al presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, por la nueva postura que ha asumido en relación al ente rector del fútbol peruano.

“Joel Raffo demostró la clase de persona que es. De manera directa, y se lo he dicho también vía telefónica. Y hay una conversación pendiente también. No es posible que en un momento diga A y termina siendo B. ¿Desde adentro (de la FPF), qué va a hacer? La cabeza, ¿en qué momento le va a hacer caso? Eso que dice que ‘desde adentro vamos a hacer’. Desde adentro, no va a hacer nada. Porque es uno solo”, declaró Ferrari en entrevista con DIRECTV Perú.

Las palabras de Ferrari se dieron algunos días después del comunicado en conjunto entre Universitario Alianza Lima y Cienciano, en el que ratificaron se malestar por todavía no recibir información del la polémica lista de viajeros a Qatar y del frustrado intento de continuar el vínculo con Ricardo Gareca.

“Sí nos gustaría saber a dónde se está yendo todo ese dinero que nosotros estamos aportando. Luego, sale el presidente de ADT a decir que los subvencionan mensualmente con un promedio de 90 mil dólares. Entonces, acá no hay una competencia justa tampoco. Todos estos temas son los que a mí, como a los otros dos clubes con los que tenemos una comunicación, pues decimos ‘qué pasa con los demás clubes’”, exclamó el administrador de la ‘U’.

Ferrari continuó arremetiendo contra Joel Raffo. “Lo de Raffo no fue una posición firme, sino que se volteó, lo digo abiertamente, porque no tengo ningún problema en decirlo y se lo he dicho a él. Porque acá, más allá de las diferencias que podamos tener como clubes, pero lo que no debemos es no luchar contra algo que es justo y lo justo es corregir nuestro sistema de fútbol. ¿O queremos seguir viendo a nuestros equipos en torneos internacionales dando pena?”, indicó.

En otro momento del diálogo, Ferrari reveló que no hubo una propuesta formal de parte de Rosario Central por Alex Valera, pero a día de hoy, sí han llegado desde el Medio Oriente.

“Hubo acercamientos con Rosario Central. No llegó una propuesta formal de compra, pero sí hoy ha llegado una propuesta del Medio Oriente. Han llegado dos ofertas concretas, que no llegan a cumplir con los montos que nosotros estamos apuntando de cara a lo que vale y lo que posiblemente pueda seguir valiendo”, contó.