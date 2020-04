La historia de Jefferson Farfán pudo tener un color distinto al blanco y azul, incluso la ‘Foquita’ pudo convertirse en uno de los ídolo de Universitario de Deportes, cuando de niño buscó probarse entre las promesas del cuadro infantil merengue, pero el delantero de la selección peruana, en conversación con Paolo Guerrero, contó porqué su historia con la crema terminó prematuramente.

Un nuevo Instagram Live de Jefferson Farfán con Paolo Guerrero, reveló uno de los secretos de la ‘Foquita’ quien llegó a Universitario buscando ser el próximo Lolo Fernández, pero la ilusión del chiquillo de Villa el Salvador se desmoronó en pocas horas.

“Yo sí fui a la 'U' a entrenar cuando era chibolo, pero me cobraron la camiseta, porque había un club de madres que cobraban la camiseta, el buzos y todo eso, pero yo estaba misio”, contó Jefferson Farfan.

Acto seguido, Paolo Guerrero, hizo una pregunta calves sobre lo que puso ser el futuro del jugador. “Foca ¿Si no te cobraban te quedabas?”, consultó el goleador de la selección peruana.

Jefferson Farfán contó por que salió corriendo cuando se fue a probar a Universitario

“Creo que sí, yo creo que sí... me cobraron hasta el agua. Yo había ido hasta con mis zapatos de colegio, le dije: ‘señora, ¿usted no ve con qué zapatos estoy viniendo?’. Yo no tenía, la gente no se daba cuenta”, añadió.

El destino de Jefferson Farfán no estaba marcado con los colores de Universitario, pese a la cercanía de sus tíos Roberto Farfán y Luis Guadalupe, quienes fueron referentes en el cuadro merengue, pese a estas dos palancas el delantero no pudo quedarse en el cuadro de Ate