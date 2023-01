Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue el invitado de América Hoy y no tuvo reparos en contestar sobre un posible amiste con su sobrino Jefferson Farfán, pero antes hizo una polémica aclaración cuando mencionaron al exjugador de Alianza Lima como el ‘10 de la Calle’. Luego explicó el motivo de su distancia con la ‘Foquita’.

Los conductores de América Hoy sometieron al entrevistador de moda en ‘La fe de Cuto’ a una ruleta de preguntas. “ Ahora que el 10 de la Calle olvidó a La Patrona, ¿Crees que este año Farfán se anime a llevar la fiesta en paz y por fin logren amistarse después de tantos años? ”.

‘Cuto’ Guadalupe sobre Farfán: “Él tiene mi teléfono”

En otro momento, Luis Guadalupe reconoció su intención de a ver las paces definitivas con su sobrino y descartó que el tema tenga que ver Yahaira Plasencia. “ Nooo. Ese ha sido un tema familiar, antes que conociera a Yahaira ”, dijo.

“ Si yo me molesto, llamo por teléfono. No sé si él se molestó o son especulaciones. Nunca he sabido de boca de el si se ha molestado. Pero él tiene mi teléfono ”, expresó.

Cuando le preguntaron cómo entra Yahaira Plasencia en el conflicto. “ En algún momento la señorita dijo a ese señor no lo conozco, allí empieza mi tema. Yo a ella la conozco cuando la llevaron a la casa de mi hermana, él estaba lesionado y ella se tomó una foto con mi hijo Leonidas ”, recordó.

“ Como en ese tiempo yo hablaba bien de Rosangela, porque me cae muy bien ella, y como ella (Yahaira Plasencia) recién estaba empezando, le pusieron el micrófono y dijo a ese señor no lo conozco ”, expresó.