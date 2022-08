La presencia de Jefferson Farfán en el superclásico del fútbol peruano parece convertirse en una realidad para los hinchas de Alianza Lima que esperaban el regreso del ‘10 de la Calle’ ante Universitario de Deportes. La inclusión del artillero hoy esta exclusivamente en las manos de Carlos Bustos, quien ha recibido una bueno noticia a pocas horas del partido más importante del año.

El ‘Tigrillo’, Carlos Alberto Navarro, confirmó en su bloque deportivo en PBO Noticias que el departamento médico y fisioterapia, liderado por el doctor Alejandro Mesarina, habría dado el visto bueno para que ‘La Foquita’ se sume a los entrenamientos con el primer equipo.

“ Estaba en un evento con Josepmir Ballón (Volante de Alianza Lima), que fue invitado a un nido, donde enseña mi hijita, para que vayamos a hablar de nuestras profesiones, en un momento muy simpático, cuando me llama ‘Drácula’ y me dice: ‘Todo depende de Bustos, que ‘ Jeffy’ juegue el domingo depende de él ”, contó el popular ‘Tigrillo’.

Jefferson Farfán tiene cuatro dias para convencer a Carlos Bustos

El periodista rápidamente reflexionó que la inflamación crónica del jugador había quedao en el pasado. “ Qué me quiere decir esto, que el departamento médico ya le dio el visto bueno. Cuando llegué al canal mi reportero me lanza la misma información, ha no dije yo. Drácula más Drácula, es sangre ”, contó el periodista con su clásica cuota de humor.

El entrenador de Alianza Lima tiene cuatro días para evaluar la forma física de Jefferson Farfán, quien pese no ha podido jugar en nueve meses, pero que no ha dejado de entrenar de manera personal todo este tiempo de una prolongada rehabilitación de su lesión en la rodilla izquierda.

Hernán Barcos lanza ‘dardo’ a Jefferson Farfán

Pero quien no estaría totalmente convencido con el regreso de Jefferson Farfán al equipo parece ser el argentino Hernán Barcos, quien ha pedido que los jugadores que salten al campo este domingo en Matute deban estar al ciento por ciento de sus capacidades algo que la foquita no podría cumplir.

“ Todos los partidos hay que estar al ciento por ciento. No solo en el Clásico. Todos valen tres puntos. El Clásico tiene un sabor diferente por lo que se vive, lo que se genera, pero en todos los partidos debemos estar al máximo ″, apuntó el referente.

El ‘Pirata’ aclaró que pese a faltar pocos días para el clásico la ‘Foquita’ no ha entrenado con el grupo. “La verdad que no sé. Todavía no ha entrenado con nosotros. No sé cuál es la situación de Farfán sinceramente. Si va a estar o no para el Clásico y eso depende del cuerpo técnico, no de nosotros ”, dijo el popular ‘Pirata’ sin dar más detalle del posible regreso de su compañero.