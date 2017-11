Jefferson Farfán habló sobre el homenaje que le hizo a Paolo Guerrero tras gol a Nueva Zelanda [VIDEO]

No cabe duda que Jefferson Farfán fue el gran artífice de la clasificación de Perú a Rusia 2018. El delantero abrió el marcador en el Estadio Nacional y lo celebró mostrando la camiseta de Paolo Guerrero. ¿Qué dijo al respecto? Mira el video.



"El protagonista es él (Paolo Guerrero) después de todo lo que ha pasado. Me afectó mucho (su caso de dopaje), y en lo personal tenía en mente hacer un gol y dedicárselo a él que estaba pasando momentos complicados", contó Jefferson Farfán a las cámaras de América Televisión.



¿Este momento de Jefferson Farfán con la selección peruana es su revancha? "Yo no lo tomo como una revancha. Esto es fútbol. En un momento estás abajo y en otro estás arriba. Pasas de villano a héroe muy rápido", señaló.

Video: Jefferson Farfán habla de Paolo Guerrero

Asimismo, Jefferson Farfán se refirió al apoyo de los hinchas con el equipo de Ricardo Gareca. "Agradecerles por tanto apoyo. Nos hemos sentido muy bien, y no solamente acá en Lima, sino en Nueva Zelanda. Los hinchas han viajado lejos para apoyarnos en todo momento y toda la selección está feliz", sentenció.