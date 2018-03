Jefferson Farfán: El hermoso mensaje a su hija mayor por su cumpleaños en Instagram [FOTOS] 

Jefferson Farfán anotó un gol en la victoria de Perú vs Islandia en el Red Bull Arena en New Jersey en la victoria por 3-1, aunque también tuvo otro motivo para celebrar: el cumpleaños de su primera hija, Maialen Farfán.



En su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán se emocionó porque su hija mayor cumplió años y, desde la distancia, le dedicó un mensaje.



“Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida. Hijita hermosa, pásala lindísimo. Como me encantaría estar a tu lado en estos momentos y disfrutar juntos este día tan especial, mi princesa. Te amo”, escribió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.



Debido a que Jefferson Farfán estaba entrenando con la selección peruana para los amistosos en Estados Unidos, la ‘Foquita’ solo pudo mandar un mensaje por Instagram a su hija.



Jefferson Farfán anotó el tercer gol en la victoria de Perú ante Islandia en el Red Bull Arena de New Jersey. Los otros goles fueron de Renato Tapia y Raul Ruidíaz.



