TODAVÍA NO SE ACABA. Eso es lo que parce decir Jefferson Farfán, quien ha terminado de asimilar todas las críticas y ha pedido a Carlos Bustos, entrenador de Alianza Lima, una nueva oportunidad para demostrarle a los hinchas blanquiazules que sigue vigente y que lo acontecido en el clásico no es un reflejo de su verdadera recuperación y espera exhibirlo ante la Academia Cantolao este sábado en Matute.

La ‘Foquita’ y las redes sociales de Alianza Lima decidieron enviar un nuevo mensaje a todos los críticos, que pensaban que la inclusión del ‘10 de la Calle’ respondía a un tema extradeportivo y este miércoles se compartió en Instagram parte de la sesión de entrenamiento con el goleador participando de una activación muscular previo a los entrenamientos bajo la atenta mirada del entrenador, descartándose así que el delantero haya sufrido alguna lesión ante el cuadro estudiantil.

Jefferson Farfán solo pudo jugar 14 minutos en el clásico ante Universitario y solo pudo tener dos jugadas cerca del área crema, sin representar mayor peligro, pero esa no fue la mayor crítica, pues todos los comentarios en contra estuvieron dirigidos a un supuesto sobrepeso que generó una ola de memes en las redes sociales y del que se ocupo hasta Magaly Medina .

Jefferson Farfán entrenó a todos ritmo con Alianza Lima (video: @ClubALoficial)

Carlos Bustos daría a ‘Foquita’ oportunidad de jugar más de 15 minutos

Carlos Bustos está convencido en incluir a la ‘Foquita’ en la lista de convocados, amparándose en el informe médico del club posterior al partido, y para demostrar que la presencia del artillero no respondió a una directiva de la administración, como se especuló en algunos programas deportivos dominicales.

Se conoce que el cuerpo médico recomendó que la presencia de Jefferson Farfán sea gradual, por lo que para el compromiso de este sábado estaría en las condiciones de superar los 15 minutos ante el cuadro chalaco y todo ello con el apoyo de la hinchada blanquiazul que espera cantar un nuevo gol del último ídolo victoriano en actividad.

Médico recomienda se opere y no se arriesgue a usar prótesis

El especialista en medicina deportiva, Dr. Luis Cotillo fue invitado al noticiero Buenos Días Perú donde expuso la situación del delantero de Alianza Lima. “Lo que he visto es que el jugador Farfán ha salido rengueando eso a mí me llama la atención, porque no sé cómo ha salido el pase de alta médica. Los que estamos en fútbol sabemos que no hay una alta médica para diez minutos ”, señaló el traumatólogo deportivo.

El doctor le mostró a Jefferson Farfán una salida a su problema y es pasar por una nueva cirugía. “ Habría que rellenar con más implante de cartílago y el único que lo puede hacer es el doctor Ramón Cugat que lo operó en el 2019. La recuperación sería de un año y medio, calculo, por todo lo que se ha visto ”, sentenció.

“ ¿Qué pasa si no se opera?, vamos a la contra. El hueco (del cartílago) va a seguir desprendiendose, esto produce unas partículas como si tuviera piedritas en el zapato y por eso hacen la famosa limpieza (de rodilla), sacan, sacan… pero hace crecer más el hueco. A la larga, calculando que tenga una artrosis de tipo tres, llegas a la cuatro y te vas ‘a la prótesis’ , eso la gente lo debe saber ”, contó conpreocupación el médico deportólogo.