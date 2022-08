Huele a despedida. Jefferson Farfán viene participando de los entrenamientos de Alianza Lima junto a sus compañeros y los rumores sobre una posible reaparición ante Universitario de Deportes se hacen cada vez más fuertes. Sin embargo, las razones de la ‘Foquita’ de volver ante la ‘U’ irían más allá de una simple participación.

Según el exvolante de Alianza Lima, Marko Ciurlizza, en el círculo cercano a exjugadores del club se maneja la versión que el afán de Jefferson es jugar algunos minutos ante los ‘cremas’ para despedirse del fútbol profesional.

“Se especula sobre este tema,conversando con unos amigos, la hipótesis que se tiene es que Jefferson quiere jugar ese partido para ya, de repente, anunciar su retiro, ser su último juego” , sostuvo en entrevista con Gol Perú.

No obstante, Ciurlizza se mostró escéptico de que esto fuera a suceder, ya que Jefferson Farfán no ha jugado en todo lo que va del año y un clásico, partido en el que se suele jugar con pierna fuerte, no sería el encuentro adecuado para verlo de vuelta.

“Hasta donde sé, Jefferson no ha tocado balón, no ha trabajado con los compañeros. No lo veo entrando, aparte por un tema de cuidar su rodilla, creo que no es el partido ideal para que el reaparezca. No creo que esté para jugar o ser una opción de recambio”, sostuvo.

Pese a ello, el popular ‘Tigre’ sí ve una mínima posibilidad de que Farfán pueda ingresar al partido. “Creo que Jefferson se lo merecería, ante el clásico rival y un estadio lleno, tendría que ser un escenario en el que Alianza esté ganando 2-0 y entre los últimos 5 minutos, pero ya verá el comando técnico”, sentenció.

¿Farfán se retira después del clásico? Exreferente íntimo, Marko Ciurlizza, sorprende con esta versión. Video: GolPerú