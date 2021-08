Jefferson Farfán no alcanzó a jugar el esperado clásico ante Club Universitario, pero eso no fue impedimento para celebrar con una intensidad sorprendente el triunfo de Club Alianza Lima ante los cremas, en el último minuto en el Estadio Nacional, y que los ubica como líderes en la tabla de la Fase 2 y del acumulado de la Liga 1.

La ‘Foquita’ no pudo ser convocado en la lista de Carlos Bustos, debido a que aún necesita algunos días más de trabajo para su regreso a las canchas, que sería ante la Universidad César Vallejo de Trujillo, pero desde su casa, en La Molina, el jugador vivió con mucha tensión cada episodio del encuentro y dejó explotar su algarabía con el gol de Axel Moyano.

“¡Gooooolll ese es Alianza con... Vamos Alianza carajo, buena Axel”, se escucha en una de las stories de su cuenta de Instagram, mientras que nen otro momento se burla de uno de sus vecinos que llegó a ver el partido en la casa del goleador “Se va triste mi amigo, tranquilo no pasa nada es un partido, nada más. No pasa nada. Mi apuesta no te vayas a olvidar. Cuídate, amigo, que duermas bien ja, ja, ja”, se burló el delantero.

Jefferson Farfán y Hernán barcos muestras su euforia tras triunfo de Alianza Lima (Video: AméricaTV)

Por su parte, el goleador de Club Alianza Lima también siguió los festejos de sus compañeros, a través, de una transmisión en vivo de Hernán Barcos quien le mostró la fiesta que se vivía en el vestuario victoriano, después del triunfo que no solo liquidó al eterno rival, sino que, además, los ubica como líderes indiscutibles del campeonato y candidato para pelear el título con Sporting Cristal en los ‘Play Off’.