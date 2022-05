Una pena entre dos es menos atroz. Jefferson Farfán está necesitado de afecto y de cariño. Su momento no es bueno y en la intimidad de su hogar ha recuperado la sonrisa gracias a la visita del carismático Nicolás Tagliani, con quien coincidió durante sus primeros años en Alianza Lima y de quien aprendió algunos secretos para inflar las redes y ante quien hizo una confesión casi nunca antes escuchada ¡MIRA EL VIDEO!

La ‘Foquita’ y el ‘Loco’ coincidieron en el 2003 bajo la dirección técnica de Gustavos Costas y consiguieron celebrar un campeonato juntos. Hoy, 18 años después, el ‘10 de la Calle’ recibió en su casa de La Molina al delantero gaucho, quien se sorprendió de verlo fuera del conjunto victoriano tanto en la Copa Libertadores, como también en la Liga1.

“ ¡Cómo estás mi hermano, mi hermanito, mi goleador! Cómo estás hijo de put... Estás flaco, estás lindo. ¡Cómo te extrañé, Loco! Qué tal mi hermanito ¿bien? Qué felicidad verte ”, dijo Jefferson Farfán eufórico por la inesperada visita de su amigo, quien no solo le enseñó los secretos del área chica, sino también a conquistar bellas mujeres.

Nicolás Tagliani tuvo reeencuentro con Jefferson Farfán (Video: @nicolas_martin_tagliani)

“ Qué lindo que estás. Gracias por el auto. Estás más lindo, no sé qué tienes ”, le devolvió el cumplido Nicolás Tagliani, mientras se acomodaba en uno de los sillones para charlar con su excompañero. “ No mi hermano, son tus ojos. Mira mi tajo, si quieres ver, mira, te enseño mi tajo. Tengo la rodilla partida. Acá es donde me operé ”, le señaló la ‘Foquita’ la región afectada en su rodilla sin percatarse que el amigo del argentino seguía grabando parte de su encuentro desde su celular.

Jefferson Farfán y la propuesta de resolver contrato con Alianza

Jefferson Farfán atraviesa días complicados en Alianza Lima, pues luego de la intervención a la que se sometió hace algunas semanas en su rodilla izquierda, no tiene una fecha de regreso al primer equipo. Esta situación ha llevado a la dirigencia victoriana a conocer a profundidad el tema y han llegado a la conclusión que no jugaría los minutos esperados en este 2022, un escenario que replantearía la situación contractual del jugador en la Liga 1.

Jefferson Farfán sumó su sexto mes sin jugar, sin embargo, el jugador ha recibido sin demora los cerca de 50 mil dólares de sueldo, uno de los más altos en La Victoria, y que no ha sufrido recorte pese a la iniciativa de ser disminuido en un 25% a favor de las divisiones menores del club.

Jefferson Farfán genero la pregunta en mucho hinchas de Aianza Lima (Foto: @ClubALoficial)

Jefferson Farfán ‘borrado’ de foto en cumple de ‘Zorrito’ Aguirre

La situación de Jefferson Farfán en Club Alianza Lima se vuelve mas complicada, día a día. Mucho más cuando no hay una voz oficial que aclare el futuro contractual del jugador en la institución victoriana. Por el momento, hoy llamó la atención de los hinchas su ausencia en una foto grupal por el cumpleaños de su gran amigo, Wilmer Aguirre.

Jefferson Farfán llegó temprano a las instalaciones de Matute, donde el primer equipo entrenó el equipo de cara al duelo de este sábado ante la Universidad Cesar Vallejo. La ‘Foquita’ trabajó con el departamento de fisioterapia y bromeó con el resto de sus compañeros que salían al campo principal a realizar la práctica.

Finalizado el entrenamiento, el plantel, cuerpo técnico, médico y los utileros del club llegaron hasta el campo principal para acompañar el Happy Birthday del ‘Zorrito’ y un juvenil quien también festejó su onomástico en el entrenamiento.

La sorpresa para los hinchas fue que, pese a la presencia de Jefferson Farfán en las instalaciones del club, no haya sido considerado y esperado para formar parte de la foto oficial del equipo de Club Alianza Lima y en un momento especial de uno de los referentes del cuadro victoriano.