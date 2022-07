La pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado ha remecido las entrañas de Alianza Lima, que deberá encontrar en la semana la manera de calmar las aguas para que esto no afecte la participación de los ‘íntimos’ en el Torneo Clausura.

Este encontronazo evidencia que la rencilla entre ambos futbolistas venía mal de hace un tiempo, aunque no debe haber sido un periodo largo ya que en el 2020, Hurtado aún se refería en buenos términos hacia Farfán.

Es en dicho año, abril del 2020 para ser más específico, el ‘Caballito’ contó, en entrevista con Jesús Alzamora, como Jefferson Farfán se molestó con él por no haberlo incluido en su once ideal.

“ El ‘negro’ estaba molesto porque el otro día dije un once y no lo puse. A mí me preguntaron con quién jugarías en Alianza cuando regreses, con quien armarías tu once. Entonces yo no puse a Jefferson porque no creo que vaya a jugar con él en Alianza”, indicó.

Hurtado manifestó que no puso a la ‘Foquita’ porque nunca pensó jugar con él en Alianza Lima, estimaba que a la fecha de su regreso, Jefferson ya estaría retirado del fútbol. No obstante, sí incluyó a Paolo Guerrero.

“Cuando llegué al ‘9′, no sabía a quien poner, no encontraba un ‘9′ de mi edad. El entrevistador dijo Paolo (Guerrero), yo dije: “Puede ser, pero no creo que llegue a jugar con él en Alianza”, pero dije: “puede ser”, acotó.

“(Jefferson) me reclamó, que no me has puesto a mí, pero lo has puesto a mi compadre Paolo” , relató.

Finalmente, Hurtado armó un once ideal de Alianza Lima y ahí sí incluyó a Jefferson Farfán en la delantera junto a Waldir Sáenz. Todo el relato del exjugador de Pacos de Ferreira se hizo en tono divertido, dejando en claro que, en ese momento, ambos seguían en buenos términos, algo que cambió con el pasar del tiempo.

La vez que Farfán se molestó con Hurtado por no incluirlo en su 11 ideal. Video: Youtube-Jesús Alzamora