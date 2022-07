Tal y como lo había informado Trome, el programa ‘Sports Center’ de ESPN confirmó que Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se fueron a las manos este martes durante los entrenamientos de Alianza Lima. El tenso momento ha desatado una crisis en el club íntimo.

Los conductores Alfonzo Zuñiga y Franco Lostaunau indicaron que, según sus distintas fuentes, que la pelea de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado sí se dio y que ha generado un conflicto interno en el cuadro blanquiazul.

“Esta paz no duró ni 12 horas. Antes del entrenamiento se reunió Farfán con Paolo Hurtado, no hay nada oficial, no va haber una publicación”, indicó Alfonzo Zuñiga.

“Farfán y Hurtado se fueron a las manos el día de hoy, pasó en la mañana eso . La pregunta es: ¿van a poder convivir los dos en Alianza Lima? De alguna manera los dos son referentes del club”, dijo Franco Lostaunau en plena emisión de Sports Center.

🚨 Paolo Hurtado y Jefferson Farfan se agarraron a golpes, hoy, en Matute según @fonchoz88. #AlianzaLima no debe tolerar estás actitudes, esto solo genera mal ambiente en el equipo. La bronca ya venía de hace tiempo según "el bombardero" del Trome. 🐎🦭 ❌ pic.twitter.com/FDNcGQnmBs — Gian Franco Zelaya (Nueva Cuenta) (@gianfzelaya) July 13, 2022

ORIGEN DE LA PELEA

El fichaje de Paolo Hurtado parecía haber puesto contentos a todos los hinchas y jugadores de Alianza Lima, pero no fue así, pues en el primer entrenamiento la ′Foquita’ parece que sacó a relucir todo el resentimiento que habría guardado desde el 2020 cuando en un programa de ‘Magaly TV La Firme’ se comentó que ‘Caballito’ habría participado de un chat privado con algunos jugadores de la selección peruana donde se burlaban del ‘10 de la Calle’ y lo llamaban ‘cachud...’ por la infidelidad de la salsera Yahaira Plasencia.

Cuando el popular ‘Caballito’ fue presentado a todo el plantel victoriano, fue recibido con agrado por los extranjeros como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Christian Benavente, pero todo el buen ánimo se cortó de repente cuando el atacante estiró la mano para saludar a Jefferson Farfán y el referente avanzó hacía otra dirección dejándolo con la mano estirada, una situación que generó incomodidad en el plantel y la mirada desconcertada del jugador proveniente de la Unión Española de Chile.