El último viernes al mediodía, el nombre de Carlos Jhilmar Lora Saavedra (20 años) fue otra de las sorpresas en la convocatoria de Ricardo Gareca para formar parte de la lista de 28 jugadores que estarán disponibles en la selección peruana de cara a los partidos ante Colombia (3 de junio) y Ecuador (8 de junio) por las Eliminatorias Qatar 2022.

Nacido un 24 de octubre del 2000, Carlos Jhilmar Lora Saavedra, del popular barrio del Callao; llegó a las filas ‘rimenses’ cuando era muy niño y cumplió su sueño de ser promovido al equipo profesional de Sporting Cristal en el 2019 cuando el técnico era Manuel Barreto. Incluso, lo hizo debutar el 9 de noviembre del 2019, en el triunfo de Sporting Cristal 3-2 ante Melgar en Arequipa. En ese partido ingresó en el minuto 61′ para reemplazar al experimentado Renzo Revoredo.

Luego, la temporada pasada, Carlos Jhilmar Lora Saavedra jugó cuatro partidos donde sumó un total de 297 minutos bajo la dirección del profesor Roberto Mosquera. Justamente, el reconocido técnico peruano este año volvió a confiar en el juvenil y lo hizo jugar hasta el momento 8 partidos por la Liga 1 y 5 duelos por Copa Libertadores.

Hitzvan Tazayco (reconocido técnico de menores) y Conrad Flores (entrenador de menores en FPF) han contado varios pasajes concernientes al defensa de Sporting Cristal, quien el último viernes fue llamado a la selección peruana absoluta de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

Su formación en Cristal

Hitzvan Tazayco (reconocido técnico de menores) no sabe que su expupilo en Sporting Cristal, Jhilmar Lora fue llamado a la selección peruana absoluta. “Lo de la selección peruana me sorprende. No sabía, pues estoy alejado del fútbol tras mi renuncia el año pasado a Alianza Lima. Me da mucha alegría por él y su llamado a la selección”, sostuvo a Trome.

“Lora se forma en la escuela base de Sporting Cristal cuando yo era coordinador de la escuela base. A Jhilmar lo recibe el profesor Nill Gonzáles , que era uno de los técnicos de esa época en la escuela base. Luego, lo entrena Bruno Ferreira y mi último año en Sporting Cristal yo me hago cargo de la categoría 2000, dónde Lora pertenecía. Te puedo decir que para mí esa categoría era la que mejor jugaba de todas las categorías. Tocaban en primera,, salían jugando desde atrás con el arquero y daban 25 o 30 pases desde atrás hacia adelante. La mayoría de ese grupo de jugadores era muy técnico. A mi me da alegría lo de Jhilmar por las condiciones que está mostrando, pues en esa época, él no resaltaba sino que de repente en esa época resaltaba un delantero o volante”, acotó.

“La familia, yo creo que ahí empieza todo el éxito de uno, pues lo ayudo mucho para su crecimiento. Él es un chico correcto desde que llegaba saludaba, no hablaba mucho, pero siempre era obediente en las acciones. Desde chico mostró ser técnico, nunca le quemó la pelota, él podía para el balón, pasarla en primera, podía jugar sin ningún problema desde el fondo y hasta preciso para dar pases largos”, añadió.

“Más pesó su voluntad, su corazón, esfuerzo y el sostén de su familia para lograr este éxito que viene cosechando. Yo te habló del año 2013 que tuve a cargo la categoría 2000 en Sporting Cristal” , agregó.

Posición inédita

Por su parte, Conrad Flores sostuvo que Jhilmar Lora en un inicio no jugó de marcador derecho sino en otra posición. “En sus inicio era back central y Benjamin Villalta era el lateral derecho. Entonces, por sus características de juego decidí cambiarlos de posición: Villalta de back y Lora de lateral derecho”, manifestó.

“Él es un chico muy centrado y correcto y sé que esta convocatoria a la selección peruana lo tomará de la mejor manera”, sentenció.

