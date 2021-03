Una nueva luz de esperanza llegó a Barcelona este domingo 7 de marzo tras elecciones presidenciales. Joan Laporta, quien ya estuvo al mando del club en el pasado (2003 a 2010), salió elegido por mayoría, superando a Víctor Font y Toni Freixa. Ahora su misión es, entre otras cosas, la continuidad de su máxima estrella: Lionel Messi.

Tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu, investigado por el caso ‘BarzaGate’, Barcelona entró en campaña para buscar nuevo presidente. Y Joan Laporta, muy decidido a tomar el club para sacarlo del hoyo en el que está, prometió que hablará con Lionel Messi para renovarle contrato.

Como se sabe, Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta junio del presente año, algo que ha generado incertidumbre entre los socios e hinchas ‘azulgranas’. El argentino tiene una postura: dejar la institución si lo dirigencial y futbolístico no cambia.

A pocos meses de no ver más a Lionel Messi en Barcelona, Joan Laporta podría ser la persona que podría frenar esta ‘hecatombe’ mundial. El abogado y empresario apela a su amistad con el ’10′ para convencerlo. “Siempre me ha dicho, ‘todo lo que me has dicho tú lo has cumplido’”, señaló en ’20minutos’.

Más allá de los problemas financieros por lo que atraviesa Barcelona, lo más seguro es que el primer tema a tratar de Joan Laporta será la renovación de Lionel Messi. ¿Con qué cosas ‘comprará’ al crack de Rosario? El tiempo lo dirá.

Fair play between the three candidates pic.twitter.com/ImzbEI28M4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona 2-0 Osasuna: resumen y mejores jugadas por LaLiga Santander (ESPN)