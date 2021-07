John Cena regresó a WWE en Money in the Bank, desatando la emoción de todos sus fans, y aunque no pronunció palabra alguna, su presencia fue un claro reto para el campeón Universal, Roman Reigns. Por ello, el 13 veces campeón mundial anunció que este lunes estará en WWE Monday Night RAW.

A través de la cuenta oficial de WWE en Twitter, Cena apaeció en un video para anunciar su presencia en el conocido programa de la marca roja. El rapero aseguró que tiene mucho qué decir sobre su regreso a los rings.

“Muchos miembros del Universo WWE tienen muchas preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?, entre otras… Bueno, ¡no los voy a hacer esperar por respuestas! ¡Estaré dándole inicio a Monday Night Raw para contarles mis motivos! Y no se lo van a querer perder...”, manifestó Cena.

Sin duda alguna la presencia de John Cena será un atractivo especial para los fans de WWE, así como los seguidores del también actor en Hollywood. Así que la audicencia en distintas partes del planeta está más que asegurada.

MÁS INFORMACIÓN: JOHN CENA REGRESÓ A WWE Y OPACÓ LA FIESTA DE ROMAN REIGNS

REGRESO DE JOHN CENA

John Cena regresó a WWE en el evento Money in the Bank, después de la victoria de Roman Reigns ante Edge. Cena subió al ring, en un claro desafío al ‘Jefe Tribal’, que no mostró mucho entusiasmo por la reaparición del excampeón.

Así John Cena hacía su regreso al ring después de más de 15 meses de su última aparición en WrestleMania 36, cuando enfrento a ‘The Fiend ‘Bray Wyatt, en un extraña lucha, que decepcionó al Universo WWE.

WWE MONDAY NIGHT RAW CON JOHN CENA: HORA Y CANAL

Los derechos de transmisión de WWE Monday Night RAW en Latinoamérica se encuentra en poder de FOX Sports, mientras que en los Estados Unidos pueden ser vistos por USA Network. Por eso, si no sabes cómo ver el regreso de John Cena al programa de la marca roja, en esta nota te lo vamos a contar.

Perú: 7:00 p.m. / FOX Sports

7:00 p.m. / FOX Sports México: 6:00 p.m. / FOX Sports

6:00 p.m. / FOX Sports Chile: 8:00 p.m / FOX Sports

8:00 p.m / FOX Sports Colombia: 7:00 p.m. / FOX Sports

7:00 p.m. / FOX Sports Ecuador: 7:00 p.m. / FOX Sports

7:00 p.m. / FOX Sports Argentina: 9:00 p.m / FOX Sports

9:00 p.m / FOX Sports Bolivia: 8:00 p.m / FOX Sports

8:00 p.m / FOX Sports Venezuela: 8:00 p.m /FOX Sports

8:00 p.m /FOX Sports Estados Unidos: 7:00 p.m. (hora del este) / USA Network