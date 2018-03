Jorge Sampaoli , técnico de la selección argentina, explicó las ausencias de Paulo Dybala y Mauro Icardi en la lista de convocados para los amistosos premundialistas de la fecha FIFA ante Italia y España.

No obstante, las explicaciones de Sampaoli llamaron la atención debido a que dejaron ideas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Del elogio pasó a la crítica, en una misma frase, pero sin dejar de ponderar las condiciones de estrellas mundiales a Paulo Dybala y Mauro Icardi.



Jorge Sampaoli quiso valorar las ausencias de Paulo Dybala (Juventus) y Mauro Icardi (Inter de Milán) en la selección y dijo que, aunque no están descartados para la cita mundialista, no se adaptaron "a la idea lejos de su club".



"Nosotros pensamos que Paulo Dybala es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea. Desde su anarquía genera muchos puntos para el equipo en el que juega, lo que le ha llevado a ser estrella del fútbol. Pero tiene que complementarse con sus compañeros y ahora tenemos que evaluar si los que están ahora concentrados rinden mejor o apostamos por desarrollarlo", subrayó.

Jorge Sampaoli: El elogio más cruel y desalmado para explicar ausencias de Dybala y Icardi en Argentina

"Lo de Mauro es parecido: fue elegido, y en el paso de entrenamientos y partidos entendimos que el diagnóstico de la sociedad Icardi-selección e Icardi-club no fue óptimo. No pudimos asociar esas paridades, y a la hora de decidir vamos a tener que ver esos parámetros", comentó el técnico sobre Icardi.



"El otro día hizo cuatro goles y demuestra todos los domingos lo que es. Por eso vamos a verlo cada vez que estamos en Europa, y puedo decir que enorgullece que sea argentino", concluyó.



Sobre el partido de ante el combinado 'Azzurro', Jorge Sampaoli afirmó que es "de semifinal de Mundial" y que cree que Italia "sigue siendo una potencia en el fútbol".



"Les tocó una eliminatoria difícil; primero en el grupo con España y después en el 'play-off' ante Suecia. Le tocó una realidad que tiene que ver con un equipo deteriorado. No creo que Italia no siga siendo una potencia en el mundo. El partido de mañana es de semifinal de Mundial: jugamos contra un equipo muy grande", expuso el DT.

