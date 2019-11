A José Mourinho lo amas o lo odias, no hay grises. Eso parece estar pasando con algunos hinchas de Tottenham quienes no están de acuerdo con la llegada del portugués debido a los comentarios que hizo cuando era

entrenador de Chelsea o Manchester United en la Premier League.



Algunos medios ingleses también han reciclado algunas frases de José Mourinho en el 2007 y otra hace solo cuatro años donde mostraba que no tenía entre sus opciones dirigir al cuadro inglés.



No es la primera vez que Tottenham planeaba fichar a José Mourinho. Daniel Levy, titular de los 'Spurs', intentó ofrecerle el buzo del cuadro inglés cuando dejó Chelsea, el DT expresó que no aceptaría y luego aclaró que se debía a una cláusula que le impedía dirigir en la Premier League hasta dos años después. “No podía ir. No podía entrenar en Inglaterra durante dos años”, explicó en ese entonces.



Jose Mourinho es el nuevo entrenador de Tottenham

“No podría coger el trabajo porque quiero demasiado al Chelsea y a sus seguidores”, dijo José Mourinho en el 2015 tras culminar su segunda etapa con Chelsea y nuevamente fue tentado por Tottenham.



Cuatro años después y con dos años sin trabajo José Mourinho aceptó volver ala fútbol del primer nivel esta vez de la mano del Tottenham. “José es uno de los entrenadores más completos al haber ganado 25 destacados trofeos. Es reconocido por su destreza técnica y ha entrenado al FC Porto, al Inter Milan, al Chelsea, al Real Madrid y al Manchester United”, resumió el club en un comunicado oficial.