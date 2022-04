José Soto fue protagonista de la última victoria de Alianza Lima en la Copa Libertadores y tras la última derrota con River Plate no ocultó su tristeza por la derrota de los íntimos y dejó una confesión importante sobre el clásico rival, Universitario de Deportes.

“Alianza hizo un primer tiempo peleado ante River, que no tuvo muchas no tuvo ocasiones de gol. Trabaja muy bien el 3-5-2 y con ese sistema le quitó espacios a ellos y los complicó con el buen trabajo defensivo. Hizo un partido con mucho corazón”, señaló a Ovación el popular ‘Pepe’ quien fue el DT en la victoria de ese equipo copero del 2012 ante Nacional de Uruguay.

Asimismo, opinó sobre la polémica jugada en la que Robert Rojas terminaría fracturado tras una entrada de Aldair Rodríguez. “Cuando entra un jugador al campo va a jugar al fútbol, no pienso que exista un jugador que entre a malograr a un compañero. Fue más la vehemencia y calentura de Aldair, no la intención de romperlo. Fue una jugada fortuita”, señaló.

Pepe Soto dirigió último triunfo de Alianza Lima en Copa Libertadores (Foto: GEC)

José Soto descarta dirigir a Universitario algún día

El actual entrenador de Spot Chavelines de Pacasmayo confesó que hoy su objetivo es volver a la Liga 1 y luego evaluar su futuro en primera división de donde descartó a un solo equipo “No, no. No dirigiría Universitario. Eso no es posible. Ni por dos millones de dólares, hay cosas más importantes que el dinero y por la tranquilidad de mis hijas y de toda mi familia no lo haría”, señaló el exentrenador y capitán de Alianza Lima.