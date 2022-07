SUFRIÓ LA MISMA SUERTE DEL ‘TIGRE’. Juan Carlos Oblitas, director deportico de la Federación Peruana de Fútbol anunció oficialmente su salida de la institución y dejó entrever que marcha casi en las mismas condiciones que vivió Ricardo Gareca de parte de Agustín Lozano.

Juan Carlos Oblitas, pese a terminar su labor como Director Deportivo en la FPF continuó asistiendo al Videna a pedido del presidente Agustín Lozano en un gesto de mantener un diálogo y llegar a un acuerdo, sin embargo, el popular ciego también habría sido víctima de un doble discurso desde San Luis, pues luego de un mes del partido de repechaje el mandamás de la federación decidió no reunirse más con el mundialista.

Como pudo conocer Trome.pe, por fuente internas en la Videna, el titular del FPF tomó de muy mala manera la presencia de Juan Carlos Oblitas en la conferencia de despedida de Ricardo Gareca avalando el mensaje del seleccionador, quien sugirió la permanencia de directivo al mando de la dirección deportiva. Como respuesta el Lozano canceló la reunión con el ‘Ciego’ del miércoles por la mañana y según versión de RPP este jueves el titular de la federación no recibió a su director deportivo, pese a haber estado presenciando el amitosos Perú vs Paraguay Sub 17 .

Juan Carlo Oblitas compartió comunicado en redes sociales (Twiitter)

Oblitas: “Lamentó no haber encontrado reciprocidad en la FPF”

“ El trece de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol , sin embargo, hasta la fecha he estado ejerciendo la función de Director Deportivo en los distintos temas que han ido surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución ”, dijo en una primera parte de su comunicado.

Luego dejó en claro que no recibió ‘Reciprocidad’ de parte de Agustín Lozano presidente de la FPF para renovar su vínculo contractual. “ He tenido siempre la intención y la predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proceso que se inició hace siete años. Lamentó no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esa intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional ”, añadió para sorpresa de muchos.

Juan Carlos Oblitas también dijo adiós

Se conoció que Juan Carlos Oblitas al mejor estilo de Ricardo Gareca ha convocado a una conferencia de prensa donde haría un balance de su pasar por el cargo por la Dirección Deportiva de la FPF y los detalles de su no renovación.

