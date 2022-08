Juan Manuel Vargas, fue uno de los futbolistas peruanos más importantes de los los últimos años con una trayectoria en ligas de primer nivel como la italiana y la española; sin embargo su prono retiro no fue el mejor.

Tras su salida de Universitario, el popular ‘Loco’ ha sido visto disputando algunos encuentros de fulbito y precisamente en la región Amazonas, se volvió a vestir de corto en una ‘pichanga’.

Esto no tendría raro, sin embargo una jugada marcaría una imagen que se volvería viral por las redes sociales y es que al momento de disputar un balón, el excrack de la Fiorentina sufrió un resbalón y cayó al suelo.

El video de Juan Manuel Vargas se volvió viral en cuestión de horas en la popular plataforma de origen chino TikTok, generando diversos comentarios sobre la actualidad del ‘Loco’.





JUABN MANUEL VARGAS Y LA TELEVISIÓN

Durante una conversación con Luis Guadalupe para la Fe del Cuto, ‘el Loco’ reveló que hay la posibilidad de incursionar en la televisión, pese a que conducir un programa de deportes nunca le llamó la atención.

“ Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es un tema así de fútbol, es un tema más de chacota, de conversación . Esperemos que en los próximos días algo se concrete y de haga más segura la cosa”, manifestó Juan Manuel Vargas.





