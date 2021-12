Juan Manuel Vargas ha confesado todo en La Fe de Cuto. No se ha guardado nada, ni siquiera el complicado momento que le tocó vivir con Juan ‘Chiquito’ Flores quien hizo el papel de ‘galán’ y seductor con una de las tías del popular ‘Loquito’, generando uno de los momentos más tensos en el vestuario de Universitario de Deportes.

“Cuto, mira lo que le ha escrito ‘Chiquito’ a mi tía, yo le voy a hacer la cag... aunque me pegue, no me importa”, contó Juan Manuel Vargas minutos antes que se encendieran las chispas en el camerino crema antes de los entrenamientos.

Luis Guadalupe en un pasaje de La Fe de Cuto exhortó a Juan Vargas a que reconociera que era celoso con sus tía e incluso le hizo un pegunta personal ¿Por qué desconfiaste hasta de mí?

No sabía si ibas por mis tías o por mí. Acuérdate que un día me iba para Italia y tú fuiste a despedirme. Yo ya estaba en el aeropuerto. Del avión llamo a mi tío y me dice: Cuto sigue aquí. “Oye, pero dile que ya me fui”, le decía a mi tío.

Loco Vargas encontró a ‘Chiquito’ en la sala de su casa

¿Cuenta qué pasó con Juan Ángel Flores Ascensio y tu tía?

Un día lo invitamos a ‘Chiquito’ a una pollada a la casa, tomamos, bien bacán todo. Al día siguiente me voy a visitar a mi flaca, en La Victoria, y cuando regreso a mi casa plan de once lo veo en la mesa y digo: ¿Qué hace ‘Chiquito’ Flores sentado acá. Estaba mi abuela y le digo: ¿Tú que hace acá?

Juan 'el loco' Vargas contó en 'La fe de Cuto' cuando Juan 'Chiquito' Flores mandó un mensaje de texto comprometedor a su tía y casi termina en 'bronca'.

No. He venido a invitar un pollito, me dijo. ‘Ah, invitador de pollito eres’ y no comí el cuento. Me quedé pensando, esperé a que se fuera y en la noche empezó a vibrar el celular de mi tía: era Juan Flores.

De ‘Sapo’ abro el celular y leo el mensaje que decía: ‘ Necesito que me hagan masajitos en el hombro, porque hoy he entrenado fuerte’ . Uy, dije. Este está huev... Al día siguiente le dije a Cuto: mira lo que le ha escrito a mi tía este. Yo le voy a hacer la cag... Así me pegue.

Tensión en el vestuario Loco Vargas vs ‘Chiquito’ Flores

Llegue al camerino y de frente lo encaré: ‘Oye chiquito, así no es ah. Tú qué tienes que escribirle a mi tía’, lo saque al fresco y me respondió: pero qué tiene de malo, ¿Acaso no podemos ser amigos? Qué, tu no tienes amigas, le respondí molesto después de esa parchada, nunca más fue a mi casa ja, ja, ja.

'Chiquito' Flores en pose de galán cuando aún jugaba en la profesional (Foto: GEC)

Reconócelo, Loco, eras celoso con tu tía.

Pero Cuto acuérdate que del aeropuerto me mandaron foto. Yo ya estaba en el avión y en la foto tú bien sentado en las piernas de mi tía. Ya lo hacían por joder. Yo me iba volando, atormentado.

‘Loco’ nunca fui por tu tía, ¡Cómo se te ocurre!

Les voy a decir a todos mis amigos del programa que si lo ven a este y a Chiquito, no los inviten a su casa. Por favor, no saben de qué pie cojean, jamás lo inviten a su casa. La Fe es lo más lindo de la vida. Ja, ja, ja.