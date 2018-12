Juan Manuel Vargas no renovará con Universitario: Técnico no lo quiere para 2019 y la directiva tampoco

Juan Manuel Vargas no renovará con Universitario. El gerente deportivo del club crema, Francisco Gonzales, reveló que el 'Loco' no fue tomado en cuenta por el técnico chileno Nicolás Córdova para la temporada 2019.



El gerente de Universitario fue claro en señalar que Juan Manuel Vargas no está en la lista de jugadores que dejó el técnico Córdova para que sigan en el plantel para la siguiente temporada.



"Lo único cierto es que el 30 de noviembre acabó el contrato de Juan Manuel Vargas. No está en la relación de Nicolás Córdova -de prioridades para renovar- y en un equipo el responsable es el técnico", afirmó el directo Gonzales, en declaraciones a radio Ovación.



De esta manera, lo que era un secreto a voces, se confirmó. El Loco Vargas tendrá que buscar otro club, pese a su deseo de retirarse en Universitario.

Video: Gol de Vargas a Ayacucho

"Lo único que está cubierto al cien por ciento es el arco. Seguimos en el tema de negociaciones con Ugarriza, 'Canchita', Succar, Salazar, entre otros, ya que hay un informe de parte del profesor.

Gary Correa hay altas posibilidades que esté en la pretemporada. Dado el rendimiento de Alberto Rodríguez, fue parte fundamental y hay una consideración especial", agregó el directivo sobre la conformación del nuevo plantel.

