La travesía de Juan Pablo Varillas (ATP: 100) en el Open de Lima 2022 terminó este viernes, con la derrota por 2-0 ante el argentino Thiago Tirante (ATP: 197). A pesar de partir con favoritismo, el tenista nacional se despide en los cuartos de final, al ser superado con parciales de 6-4 y 6-3.

El duelo se puso cuesta arriba para ‘Juanpi’ desde el principio, dado que no pudo aprovechar el saque y permitió que su oponente obtenga ventaja (2-0 parcialmente). No obstante, nuestra primera raqueta reaccionó y fue emparejando el cotejo (2-2), pero perdió el servicio de nuevo y ya no pudo recuperarse (6-4).

Las circunstancias eran adversas para Varillas, quien tenía la obligación de ganar el segundo set para provocar a un tercer game de desempate. Sin embargo, Juan Pablo, que tenía el apoyo de los hinchas en las gradas, no consiguió revertir la historia y otra vez fue quebrado al comenzar sacando.

En adelante, el representante del Perú no cometió errores, aunque no pudo cambiar la historia y quedó abajo en el marcador por 5-3. Durante el punto decisivo, pese a tener el saque, el tenista peruano no pudo reponerse y, tras salvar un match point, terminó cayendo por 6-3, consumando su eliminación.

De esta forma, Thiago Tirante se mete a semifinales del Open de Lima 2022, instancia en la que chocará con otro deportista de la ‘Blanquirroja’: medirá fuerzas con Gonzalo Bueno (ATP: 937). El atleta nacional de 18 años ha sido una de las grandes sorpresas del certamen y llega con la motivación al tope, luego de remontar y vencer 2-1 al portugués Gastao Elias (ATP: 199) en cuartos de final.