LA CABEZA DEL PROYECTO. Juan Reynoso sufrió duras críticas tras las dos primeras caídas en el Clausura mexicano de la LigaMX, sin embargo a partir de allí su Cruz Azul no volvió a perder. Mejor aún, sumando partidos de visitantes y en casa, la ‘máquina cementera’, donde también juega Yoshimar Yotún, solo conoció de triunfos y el último ante Juárez, los convirtió en leyenda.

Los ‘cementeros’ sumaron el viernes once victorias consecutivas en la Liga MX para establecer la mejor marca de la institución en el campeonato local. El cuadro de Reynoso dejó atrás los 10 triunfos seguidos de la temporada 1971-1972 que era el récord del club.

“Se dice fácil meterse en la historia y con tantas leyendas que ganaron todo en los 70”, dijo el entrenador peruano luego del último encuentro. Cruz Azul derrotó 1-0 a Juárez gracias a un gol Jonathan Rodríguez. Por ello, Reynoso elogió a todo el plantel.

H I S T O R I A 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/FxqTshRPhb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 3, 2021

“Jonathan (Rodríguez) es nuestra bandera como Luis Romo, Orbelín Pineda o ‘Piojo’ Alvarado y tenemos esas certezas como el juego de hoy (ayer) o frente al Atlas. En el juego aparecen las opciones A, B, C o D. No quiero individualizar triunfos, porque no sería justo, pero me deja tranquilo”, declaró el ‘cabezón’.

Sin embargo, y con el boleto a los playoff totalmente asegurado, el entrenador sabe que se viene lo más duro.. “En la recta final necesitamos de todos y que nadie se caiga y llegar al último mes definitivo con 18-20 jugadores para seguir teniendo variantes”, explicó.

Juan Reynoso es considerado una de las glorias del club 'cementero'

Cruz Azul marcha puntero del Clausura con 33 puntos y es, además, el cuadro más goleador con 20 tantos a favor. Lo que se le viene en el calendario es, a mitad de semana, la Concachampions contra el Arcahaie FC de Haití y luego las ‘Chivas’ de Guadalajara por el torneo local.

“Todo debe concretarse con lo que todos buscamos y mañana pensaremos en el martes y luego en Chivas. Sabíamos que era un tema de estrés por los que llegaron de la selección de México y si venía la fecha FIFA en Sudamérica serían más y pensamos que tendríamos a ocho o nueve convocados”, finalizó el entrenador.

