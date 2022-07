Humo blanco en le Videna. Tras la designación de Juan Carlos Oblitas como Director General de Fútbol, en la FPF, el conductor de ‘Fútbol Como Cancha’, Alan Diez, adelantó que este martes Juan Reynoso sería presentado como nuevo director técnico de la selección peruana en reemplazo del argentino Ricardo Gareca.

“ Es este martes 2 de agosto, te lo digo, ya está el técnico de la selección peruana y es Juan Reynoso. Este martes deben estar presentándolo ”, dijo con arrojo el experimentado hombre de prensa ante la sorpresa y la incredulidad de sus compañeros de programa, Jesús Arias y Paul Pérez.

“ No lo dice ahora, porque Oblitas se va de viaje, ya lo comentó. Entonces, cuando regrese va a anunciar lo que todos ya saben, que Juan Reynoso es el nuevo entrenador de Perú ”, reiteró según las fuentes que el hombre de prensa maneja en el interior de la Videna.

Juan Carlos Oblitas confirma que seguirá en la FPF

Pese a este anuncio y la confirmación del nuevo cargo de Juan Carlos Oblitas en la FPF, tuvo un duro comentario para con el popular ‘Ciego’. “ Se me cayó Oblitas ”, dijo el periodista con tono de decepción luego que el directivo confirmara en una conferencia de prensa que no seguía en la Videna, tras no encontrar ‘reciprocidad’ de Agustín Lozano y tras revelar que su puesto le fue ofrecido a Roberto Silva.

Juan Máximo Reynoso es uno de los ‘hijos futbolísticos’ de Juan Carlos Oblitas. No solo fue su capitán durante su etapa en la selección peruana, sino que además los une lazos de amistad que se han sostenido a lo largo de este tiempo. El DT también ha sido una fuente de consulta y apoyo durante los siete años que trabajó como director deportivo al lado de Ricardo Gareca.

Juan Reynoso está en el Perú desde el domingo (Foto: EFE)

Ha sido el mismo ‘Ciego’ quien ha confirmado el plazo para conocer al nuevo entrenador. “Ya arreglé, el cargo es Director General de Fútbol, es más el volumen de trabajo y la implicancia en todas las áreas de fútbol de la federación. También vamos a ver el parea de la liga profesional, campeonatos pero hay que llevar a gente capacitada. La prioridad es la elección del técnico, la próxima semana ya tendríamos un técnico en la selección ”, sostuvo a su salida de la Videna.