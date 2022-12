Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, ofreció una conferencia de prensa para evaluar sus primeros meses al mando de la ‘Blanquirroja’, donde hizo una mención especial sobre las posibilidades de jugadores nacionalizados como Gabriel Costa, Franco Zanelatto o Pablo Lavandeira para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas en el 2023.

“ Todos los jugadores que cumplan los requisitos y no nos compliquen en el marco legal y que pueden jugar por Perú, si tiene un buen presente van a ser opción ”, comentó el estratega sobre los jugadore naturalizados y que consiguieron títulos en sus respectivas ligas.

El requisito para el popular ‘Cabezón’ es que los naturalizados entreguen un plus que cualquier jugador local. “ Yo, la verdad, sea naturalizado, sea de Perú o tenga ascendencia peruana, no me hago problema, siempre y cuando marquen la diferencia, respecto a los jugadores nacidos en Perú ”, aseveró.

Juan Reynoso y sus palabras sobre las posibles convocatorias de futbolistas nacionalizados a la Selección Peruana.



“ Entonces mientras más opciones haya, bienvenido y si marcan la diferencia y tiene un buen presente van a estar en nuestro objetivo ”, expresó el estratega descartando que exista alguna predisposición suya para no contar con este tipo de jugadores.