El mundo del deporte no es ajeno a los ataques de Rusia a Ucrania en los últimos días. En ese sentido, varios entrenadores, jugadores y exfutbolistas mostraron su apoyo con el país afectado. Ahora, los jugadores de Manchester United y Manchester City también expresaron su solidaridad.

En la previa del compromiso entre los ‘Ciudadanos’ y los ‘Red Devils’ por la Premier League, los miembros de los planteles de ambos equipos salieron al campo luciendo un polo con al bandera ucraniana. Asimismo, desde las tribunas del Etihad Stadium, los hinchas sacaron un cartel con la frase “No a la guerra”.

De la misma manera, los jugadores de los clubes se arrodillaron por algunos segundos en el terreno de juego en homenaje a las personas que han fallecido durante los ataques a Ucrania. Luego, el árbitro dio el pitazo inicial del cotejo.

Como se sabe, en la víspera del clásico de la liga inglesa, el entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, se mostró consternado por la situación que se vive en Europa. Asimismo, señaló que su dirigido, el ucraniano Zinchenko, de vez en cuando informa sobre lo que pasa en su país.

“Es preocupante, la guerra continúa y cada vez empeora. Oleksandr está increíblemente involucrado con su país, haciendo proyectos y muchas cosas. A veces nos actualiza sobre la situación, sabe lo que sucede mejor que nadie, tiene familia allí”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otra parte, envió un mensaje a las autoridades. “Los políticos están en sus lugares para evitar estas cosas, pero suceden porque fracasan completamente. No son capaces de hacerlo. La guerra no es por la bandera o un pedazo de tierra. Si no hay dinero de por medio no hay guerra. Paso en Siria, Palestina y Yugoslavia”, explicó.