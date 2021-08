Alianza Lima logró un triunfo importante en la Liga 1 ante César Vallejo, que le permite estar cómo único líder de la Fase 2. La figura del partido fue Jefferson Farfán, quien anotó el gol de la victoria, minutos después de haber ingresado.

TE PUEDE INTERESAR Pisa pelota: No tenemos la culpa de las constantes lesiones de Jefferson Farfán y su rodilla

Debido a su tanto y a que marca diferencia en el torneo local en pocos minutos, muchos han pedido la convocatoria del delantero a la Selección Peruana. Uno de ellos Julinho, quien destacó el presente del delantero tras su gol frente a los ‘Poetas’.

“No esperaba que vuelva tan bien. Soy capaz de arriesgar, luego de lo que vi, que en mi opinión, Jefferson Farfán todavía jugará esta Eliminatoria. Regresa, acuérdense de mí, en la Eliminatoria no esta fecha triple”, indicó Julinho en el programa de Youtube, ‘A Presión’.

Jefferson Farfán le dio la victoria a Alianza Lima ante César Vallejo.

Aunque Jefferson Farfán recién vuelve a tener minutos otra vez, no sería extraño que Ricardo Gareca lo convoque para próximos partidos. El delantero fue tomado en cuenta en el duelo ante Brasil, tras estar muchas semanas sin jugar. En aquella ocasión, la ‘Foquita’ no decepcionó.

En la última conferencia de prensa, el técnico de la Selección Peruana no descartó volver a llamarlo: “Farfán ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza que tiene, que no descartaría a Farfán. No me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es él. No ha sido convocado porque anhelamos que pueda tener minutos y continuidad. Estamos observándolo, viéndolo. Está en ese proceso él. Vamos a ir siguiéndolo, a ver cómo va evolucionando”.

Los encuentros que tendrá el combinado nacional serán ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el 2, 5 y 7 de septiembre. Los dos primeros duelos se jugarán a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que el último a las 7:30 p.m. en la ciudad de Pernambuco.