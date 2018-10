Tras haber vencido al excampeón mundial ruso de ajedrez, Anatoli Kárpov, en Salamanca, España, el maestroJulio Granda conversó con Trome.



¿Cómo se encuentra?

Un tanto cansado. Mañana (hoy) vuelo a Lima.



¿Qué siente al ganar?

Solo le gané a un excampeón mundial: Anatoli Kárpov. Fue muy difícil. Siempre es una satisfacción y tal vez sirva para contarles a los nietos, que por ahora no tengo.



Tras derrotarlo, el ruso no quiso ni darle la mano.

Esos grandes campeones, por más que haya pasado su mejor momento, no están acostumbrados a perder.



¿La alimentación es importante?

Es un aspecto que hay que cuidar especialmente. Tengo la determinación de consumir lo que yo produzco en mi chacra, que son casi todas las frutas conocidas. También hortalizas, legumbres.



¿Qué siente cuando compite?

Cuando estoy en ese punto de gran energía y determinación, siento que le puedo ganar a cualquiera. Soy producto de la improvisación, como buen peruano.



NO RECIBE AYUDA DEL ESTADO

​

¿Ha recibido apoyo del Gobierno?

Sí, pero no de manera organizada. Ahora mismo, como deportista calificado, no recibo, a diferencia de otros, ningún apoyo del Estado. Más bien, por una incompetencia de las autoridades deportivas me vi obligado a renunciar a un estipendio (asignación de dinero)que el Estado da a los deportistas.



¿Qué le falta hacer en la vida?

Soñaba con ser un gran futbolista, soy un futbolista frustrado. Luego fui campeón mundial infantil de ajedrez y todos me decían que era muy malo en el fútbol.



¿Algún consejo para los nuevos ajedrecistas?

Que aprendan a ganar con sencillez y a perder con elegancia.