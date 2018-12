Junior vs Atlético Paranaense EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE Final vuelta de Copa Sudamericana 2018

Junior vs Atlético Paranaense EN VIVO EN DIRECTO. El 'Tiburón' visita este miércoles al 'Huracán' en el Estadio Arena Da Baixada por la final vuelta de Copa Sudamericana 2018. El partido arrancará a las 6:45 p.m. de Perú y Colombia por la señal de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Junior vs Atlético Paranaense vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas la incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



En el duelo de ida, Junior y Atlético Paranaense igualaron 1-1 en Barranquilla. Ojo: El gol de visita no tiene valor, por lo que si igualan por cualquier marcador en la vuelta, se irán a los suplementarios y penales (si se mantiene la paridad).

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 8:45 p.m.

Chile / 8:45 p.m.

Uruguay / 8:45 p.m.

Paraguay / 8:45 p.m.

Venezuela / 7:45 p.m.

Bolivia / 7:45 p.m.

Ecuador / 6:45 p.m.

Colombia / 6:45 p.m.

Perú / 6:45 p.m.

México / 5:45 p.m.

Estados Unidos / 6:45 p.m.



Junior podrá contar con su máxima estrella para la vuelta con Atlético Paranaense. Se trata del delantero Teófilo Gutiérrez, quien cumplió su fecha de suspensión. Otro que vuelve es el defensa Gabriel Fuentes.



Junior viene en gran forma al choque con Atlético Paranaense por el título de la Copa Sudamericana. Esto tras golear 4-1 a Independiente Medellín en ida de la final del fútbol colombiano.



Atlético Paranaense, por su parte, es el favorito en la previa, ya que cuenta con una de las figuras de la Copa Sudamericana: el delantero Nakao (3 goles). Además tiene la ventaja de la cancha sintética del Arena da Baixada que conoce muy bien.



Más allá de todo, Junior y Atlético Paranaense, que nunca levantaron un trofeo internacional, saldrán por la gloria de la Copa Sudamericana 2018. Cualquier cosa puede pasar.