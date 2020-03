El coronavirus se ha convertido en la nueva amenaza no solo para la tranquilidad de Europa, sino también para el planeta fútbol. Partidos suspendidos en Italia y campeonatos paralizados en Asia, por temor a no poder controlar la epidemia que ya suma 90.870 personas infectadas. En medio de esta situación Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, fue consultado por un hombre de prensa sobre esta mortal enfermedad y sorprendió con su respuesta.

Jürgen Klopp daba una conferencia de prensa tras el duelo con Chelsea por la ronda 5 de la FA Cup, cuando fue interrogado por un hombre de prensa sobre esta nueva amenaza sobre el fútbol mundial. “Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo”, comentó el DT de Liverpool con signos de molestia.

Jürgen Klopp no ocultó su incomodidad y trató de explicarla. “Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, tampoco del coronavirus…”, agregó el estratega y se marchó con esta frase.“¿Por qué me pregunta a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”, dijo Klopp.

Jurgen Klopp sorprende por esta respuesta sobre amenaza de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud informó que de los más de 90 mil casos solo 1.922 corresponden a las últimas 24 horas. El 80% de estos últimos se concentran en Italia, Irán y Corea del Norte. En tanto, en suelo británico, el número de casos asciende a 51.

El próximo miércoles, Liverpool con Jürgen Klopp buscará dar vuelta la serie por los octavos de final de la Champions League ante el Atlético Madrid del Cholo Simeone. La ida en el Wanda Metropolitano, fue con 1-0 y llega con ventaja a la definición contra el campeón de la ‘Orejona’.