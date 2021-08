A REY MUERTO, REY PUESTO. Los dimes y diretes en el cierre del mercado de pases no solo apuntan a Kylian Mbappé y su posible partida al Real Madrid, sino también tienen foco en la liga italiana. Si hace unos días, Cristiano Ronaldo apareció en el radar del Manchester City y otros lo situaban incluso al lado de Lionel Messi en el club parisino, en la Juventus no se quedaron de brazos cruzados y le encontraron un reemplazante al portugués.

Se trata del joven delantero brasileño Kaio Jorge, de 21 años, por el que pagaron 3 millones de euros al Santos de Brasil. El atacante también era pretendido por Benfica y AC Milan, pero la ‘vieja señora’ lo sedujo con un plantel rico en estrellas y un sueldo neto de 1,5 millones de euros al año.

“Me impactó la estructura del Juventus. Aquí todos dan el máximo cada día. Me recibieron de la mejor forma y me encuentro muy cómodo”, afirmó el delantero quien jugara la fase de grupos de la Copa Libertadores con el ‘peixe’ y los octavos de final de la Copa Sudamericana también este año.

Kaio Jorge fue presentado en conferencia de prensa, pese a que ante Udinese ya había estado los 90 minutos en la banca de suplentes. Uno de los puntos a los que se refirió el brasileño fue lo que significa compartir vestuario, por ahora, con Cristiano Ronaldo.

“En estos primeros días Cristiano me ayudó, es una persona fantástica. Aprenderé mucho de él, dentro y fuera del campo. Siempre es el primero en llegar a entrenar y estoy muy feliz por estar a su lado. No me dijo nada sobre su futuro, no sabemos si se quedará o no, pero yo espero que se quede. Estoy concentrado en lo que haré en el Juventus, espero que sea con Cristiano y durante mucho tiempo”, agregó el atacante.

El ya ex delantero del Santos eligió la camiseta número 21, un dorsal que perteneció a leyendas del Juventus como el francés Zinedine Zidane, el italiano Andrea Pirlo o los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. Sin embargo, habrá que esperar para verlo jugar, ya que el último lunes sufrió una lesión muscular que le impedirá competir hasta mediados de septiembre. ”No es nada grave, regresaré muy pronto”, prometió el brasileño.

Con la contratación de Kaio Jorge, que firmó contrato hasta 2026, Juventus se asegura un jugador a futuro y espera que en breve el primer equipo empiece a disfrutar de sus goles.

