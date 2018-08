Juventus vs Chievo EN VIVO EN DIRECTO. La 'Vecchia Signora' visita este sábado al Chievo por la primera fecha de la Serie A de Italia en el Estadio Marcantonio Bentegodi. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú por Rai Italia (766 / DirecTV). ¡Debut de Cristiano Ronaldo!



¿Vas a seguir el Juventus vs Chievo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Juventus vs Chievo atraerá la mirada del mundo por el debut de Cristiano Ronaldo en Italia. CR7 aparecerá en su cuarta liga tras su paso por Portugal (Sporting de Lisboa), Inglaterra (Manchester United) y España (Real Madrid).

Tras casi una década en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo optó por terminar su carrera en la Juventus, donde tendrá como primer rival al humilde Chievo en condición de visita.



La presencia de Cristiano Ronaldo en el once titular de Juventus fue confirmada por su técnico Massimiliano Allegri en conferencia de prensa en la previa del choque con Chievo.



Sin duda, tanto hinchas de Juventus como de Chievo llenarán el reciento deportivo de Verona para ver a la estrella mundial que tiene 5 Balónes de Oro y muchos títulos en su vitrina.

Se espera que Cristiano Ronaldo haga dupla con la 'joya' de Juventus, Paulo Dybala, en el ataque. Además estaría acompañado por Douglas Costa y Juan Cuadrado. El show está garantizado.