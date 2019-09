Juventus vs Fiorentina : EN VIVO Los bianconeros enfrentan el equipo violeta este sábado en el estadio Artemio Franchi por la fecha 3 de la Serie A de Italia. Con Cristiano Ronaldo, Juventus busca un triunfo ante Fiorentina en su camino a un nuevo título del Calcio. (8:00 a.m hora peruana) (TV: ESPN para Perú y América)



El partido Juventus vs Fiorentina abre la tercera jornada del torneo local. Los equipos protagonizarán uno de los partidos más atractivos y tradicionales de Italia.



En la previa del Juventus vs Fiorentina, el equipo bianconero sumó un pleno de dos victorias en el arranque de la Serie A, luego de vencer a Parma y Napoli.



Así, la 'Vieja señora', con seis puntos, se ubica en el segundo lugar, con el mismo puntaje que el líder Inter y el tercero Torino, en ese orden por diferencia de goles. Y por el contrario, Fiorentina no gana hasta el momento y no tiene punto alguno.

Juventus vs Napoli: Gol de Cristiano Ronaldo (Video: ESPN 2)

Pero además del encuentro por la Liga de Italia, Juventus vs Fiorentina, el club bianconero tiene cerca un nuevo desafío, cuando este miércoles inicie su participación en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League ante Atlético Madrid.



El DT Maurizio Sarri quedó habilitado para dirigir a los bianconeros en el encuentro Juventus vs Fiorentina, luego de recuperarse de una dolencia en los púlmones.



Sarri tiene la misión de afianzar al equipo con la premisa de volver a ser el protagonista del juego, pero sin fisuras en el orden defensivo, como lo mostró en duelos anteriores al Juventus vs Fiorentina.



Pese al debut en Champions League, Sarri optará por poner su mejor once titular con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín en el ataque.

Juventus vs Fiorentina: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Ribery, se enfrentan por la Serie A Juventus vs Fiorentina: EN VIVO Con Cristiano Ronaldo y Ribery, se enfrentan por la Serie A

Alineaciones posibles del Juventus vs Fiorentina:



Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuaín, Cristiano Ronaldo.

Fiorentina : Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Boateng, Ribery.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.