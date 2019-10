Juventus vs Lokomotiv: FOX SPORTS 2 con Cristiano Ronaldo por el grupo D de la Champions League

Juventus vs Lokomotiv , con Cristiano Ronaldo, motivado en agrandar su leyenda en la Champions League , abre la puerta de casa para recibir a la 'Locomotora' y tomar la punta absoluta del Grupo D. El duelo está programado en el Allianz Stadium de Turín, desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y lo puede seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Lokomotiv vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Turín.



Cristiano Ronaldo y compañía llegan a este Juventus vs Lokomotiv, como lideres la tabla con 4 puntos de los seis posibles y por diferencia de goles (+3) superan a Atlético Madrid y en el papel son favoritos para el duelo de estar tarde en Turín.



Juventus llega de de ganar 2-1 al Bologna en Serie A, sin las bajas habituales: Mario Mandzukic y Emre Can (no inscritos), además de los lesionados Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio y Marko Pjaca. Douglas Costa, quienes en teoría , no llegarían al Juventus vs Lokomotiv partido.



Cristiano Ronaldo, confirmó indirectamente la presencia de Paulo Dybala, Juan Guillermo cuadrado y pese al comentario de muchos aseguró que siente cómodo con la presencia de Gonzalo Higuaín. Asimismo, se especula el regreso de Aaron Ramsey y el golero Wojciech Szczesny.



Juventus vs Bologna: Gol de Cristiano Ronaldo (Video: ESPN)

Juventus vs Lokomotiv | CANALES



Argentina FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur

Chile FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Ecuador FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Guinea Ecuatorial SuperSport Maximo, Canal+ Sport 2 Afrique, SuperSport 5 Africa, DStv Now

Paraguay FOX Sports 2 Cono Sur

Perú FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

España Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+

Estados Unidos B/R Live, Univision NOW, UniMás, TUDN USA, TUDN en Vivo, TNT USA, Watch TNT

Uruguay FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Los rusos llegan a este Juventus vs Lokomotiv, aun con la ausencia de Jefferson Farfán, con la ambición de dejar la tercera casilla del grupo, con 3 puntos, y ha sido capaz de imponerse al Bayer Leverkusen, ahora ante 'La Vecchia Signora' para saber su reales intensiones en la Champions League.



Juventus vs. Lokomotiv | Horarios en el mundo



País Hora

Perú 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Francia 9:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Juventus vs. Lokomotiv | Posibles alineaciones



Juventus: Szczesny – Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro – Pjanic, Khedira, Matuidi – Ramsey – Dybala, Cristiano Ronaldo



Lokomotiv: Guilherme – Ignatjev, Corluka, Höwedes, Rybus – Al. Miranchuk, Barinov, Cerqueira, Krychowiak, Mário – Éder.