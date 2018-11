Juventus vs. Manchester United EN VIVO ONLINE La 'Vecchia Signora', con Cristiano Ronaldo como buque insignia, recibe este miércoles, por la fecha 4 del Grupo H de la Champions League , a los 'Diablos Rojos' en Turín. El duelo se inicia, desde las 3:00 p.m., (hora peruana) y también lo puedes seguir EN DIRECTO por la señal de ESPN.



¿Vas a seguir el Juventus vs. Manchester United EN VIVO vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Este Juventus vs. Manchester United será la oportunidad para que los 'Bianconeros' refuercen su liderazgo en el Grupo H, más aún luego de haber conseguido un triunfo en el Old Trafford un escenario conocido para Cristianbo Ronaldo. Pero también servirá para ver un nuevo duelo entre Massimiliano Allegri y José Mourinho.



Juventus vs. Manchester United serla la tabla de salvación para José Mourinho, pues con una derrota vería peligrar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El DT tiene algunos problemas para armar el once que le hará frente a Cristiano Ronaldo y compañía, pues Diogo Dalot, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku y Antonio Valencia son dudas por lesión.

Juventus 1-0 Manchester United: resumen y gol

Pero el DT portugués no será el único que tendrá problemas para el Juventus vs. Manchester United, pues los italianos no podrpan contar tampoco con Emre Can, Leonardo Spinazzola, Moise Kean quienes son bajas también por lesión. Cristiano Ronaldo Paulo Dybala y Juan Cuadrado fueron confirmados en el cuadro 'Bianconero'.



Las estadísticas de los 13 Juventus vs. Manchester United los italianos vencieron en seis ocasiones y empataron en dos oportunidades.



Juventus vs. Manchester United. Posibles alineaciones:



Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Pjanić, Matuidi, Cristiano Ronaldo, Dybala.



Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matić, Pogba, Rashford, Martial, Alexis Sánchez.