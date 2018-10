Juventus vs. Manchester United EN VIVO. Los 'Bianconeros' van en búsqueda de un nuevo triunfo para afianzarse en el tope de la tabla del Grupo H en la Champions League. Con Cristiano Ronaldo de regreso a Old Trafford, el equipo italiano enfrentará a los ingleses desde las 2:00pm. (hora peruana). El partido será transmitido por Fox Sports para Perú y Latinoamperica, beIN Sports (Europa), Univisión Deportes (Estados Unidos), SKY Go Italia (Italia), Movistar (España) y BT Sport y BBC (Reino Unido).



Previo al Juventus vs. Manchester United, Cristiano Ronaldo habló con la prensa sobre la apertura hace tres semanas de una investigación por parte de la policía de Las Vegas tras las acusaciones de violación presentadas por Kathryn Mayorga y por lo que se decidió que no será convocado a la selección de Portugal hasta el 2019 con la finalidad de enfrentar este problema con total tranquilidad.



Los hechos se remontan a junio de 2009, cuando el atacante jugaba todavía en el United, justo antes de fichar por el Real Madrid. Había pasado un año desde que ganara su primera Liga de Campeones, trampolín para su primer Balón de Oro.



"Sé que soy un ejemplo, 100%. Sobre el terreno de juego y fuera de él", declaró este lunes el cinco veces ganador del Balón de Oro en conferencia de prensa.

"Siempre sonrío, soy un hombre feliz, estoy bendecido por jugar en un club fantástico, tengo una familia fantástica, tengo cuatro hijos, buena salud. Tengo todo lo necesario. El resto no me perturba. Voy muy, muy bien", añadió Cristiano Ronaldo a un día del Juventus vs. Manchester United.



La Juventus, que lidera la llave H con dos victorias, no podrá contar en Manchester con el delantero croata Mario Mandzukic, fuera de la convocatoria, por problemas en un tobillo, según la prensa italiana.



En el Manchester United, que parece tomar aire tras un inicio caótico -viene de empatar 2-2 ante el Chelsea-, no jugará el chileno Alexis Sánchez.

