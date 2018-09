Juventus vs Sassuolo EN VIVO EN DIRECTO Con Cristiano Ronaldo Rai Italia TV ONLINE por Serie A

Juventus vs Sassuolo EN VIVO EN DIRECTO. 'Bianconeros' reciben este domingo al 'Tricolor' en el Allianz Stadium de Torino por la fecha 4 de la Liga Santander. El partido arrancará a las 8:00 a.m. por la señal de Rai Italia.



¿Vas a seguir el Juventus vs Sassuolo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

El Juventus vs Sassuolo significará una nueva oportunidad para que Cristiano Ronaldo pueda anotar su primer tanto con el club luego de 3 partidos disputados en la Serie A de Italia.



Juevntus, que es el líder del campeonato con 9 puntos, buscará un nuevo triunfo ante Sassuolo, tercero con 7 unidades. Un rival directo en la pelea por la punta.



Para el choque con Sassuolo, el técnico de Juventus hará algunos cambios en el once pensando en el partido de Champions League ante Valencia de visita (miércoles 19).



El defensa Giorgio Chiellini y los mediocampistas Sami Khedira y Miralem Pjanic estarán en el banquillo de Juventus. Cristiano Ronaldo sí estará desde el arranque.