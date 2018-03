Juventus vs Tottenham: La mano de Chiellini en el área del equipo italiano  que no cobró el árbitro [VIDEO]

En el Juventus vs Tottenham, Giorgio Chiellini tocó el balón con la mano en el área cuando Harry Kane se acercaba al arco de los italianos, sin embargo, el árbitro decidió no cobrar penal.



En el minuto 14 del primer tiempo, Harry Kane recibió un balón en el área que fue interceptado por Giorgio Chiellini, quien al intentar sacar el balón, tocó la redonda con su mano.



Harry Kane reclamó al árbitro para que cobrara un penal a favor del Tottenham, pero el juez principal indicó que no pasó nada y que continuaran jugando.



Unos minutos después, Juventusreclamaría al árbitro por no cobrarles un penal en el área de Tottenham generando polémica.

La mano de Chiellini que no cobró el árbitro.

