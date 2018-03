Juventus vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. 'La Vecchia Signora' visita este miércoles a los 'Spurs' por la vuelta de octavos de final de Champions League en el Wembley Stadium. El partido arrancará a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Juventus vs Tottenham vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del cotejo con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Juventus tendrá que hacer un buen partido ante Tottenham si quiere clasificar a cuartos de final de Champions League. Esto tras el 2-2 de la ida en Italia con doblete de Higuain (también falló penal).



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)



¿Cómo llegan a este decisivo choque? Juventus viene de 3 triunfos consecutivos (2 por Liga y 1 por Copa). Los italianos marchan en la casilla 2 del campeonato a un punto del líder Napoli.



Tottenham, por su parte, también encajó 3 victorias al hilo, aunque está lejos del primer lugar (Manchester City con 78 unidades), se ubican cuartos en la Premier League con 58 puntos.



Para este duelo contra Tottenham, Juventus recuperó a su delantero estrella: Gonzalo Huguaín, quien se perdió los últimos 2 partidos de la liga italiana por una lesión al tobillo izquierdo.



Sin embargo, el que no podrá estar frente a Tottenham es el croata Mario Mandzukic. Igual, los blanquinegros tendrán a su 'perla' desde el arranque. Hablamos de Paulo Dybala (no estuvo en el choque de ida).



Juventus vs Tottenham: Alineaciones probables



Juventus: Buffon; Barzagli, Lichtsteiner, Benatia, Rugani; Matuidi, Khedira, Pjanic, Asamoah; Dybala, Mandzukic.



Tottenham: Lloris; Vertonghen, Aurier, Dabies, Sánchez; Dembélé, Lamela, Eriksen, Alli; Dier, Kane.