Son pocos los trofeos que le cambian la vida a un jugador y el ‘Balón de Oro’ es uno de ellos. Convertirse en el mejor jugador del mundo, no solo ha completado la vitrina de Karim Benzema, capitpan de Real Madrid, sino que además significa un nuevo concepto de ingresos para su cuenta bancaria.

Este galardón con el que sueñan todos los futbolistas es honorífico, no se recibe ningún cheque por este concepto de parte de la revista France Football, sin embargo, los jugadores que aspiran a ganarlo establecen cláusulas especiales con los clubes a fin de que estos retribuyan económicamente de tener entre sus filas al ganador del Balón de Oro.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dieron una pauta de cómo hacerlo. En la última renovación Karim Benzema no tuvo temor en plantear esta cláusula. Diario AS asegura que la prima estipulada entre Real Madrid y el delantero francés superaría el millón de euros .

Balón de Oro, prima y un año más de contrato

Este no sería la única motivación para el jugador, pues uno de los secretos que guardaría esta nueva firma de contratos también estipula que con este galardón se renovaría automáticamente el contrato del jugador por una temporada más lo que llevaría la permanencia del atacante hasta junio de 2024.

Superado este desafió, para Karim Benzema afronta nuevos retos en su ascendente carrera, pues el capitán de Real Madrid donde ya es el segundo máximo goleador de la historia del club y tiene el reto de escalar como por encima del sexto lugar como jugador con más partidos en la Casa Blanca.

Los números y los trofeos levantados con Real Madrid han sido decisivos para que France Football hayan coronado a Karim Benzema en una temporada donde se logró LaLiga Santander número 35 y la Champions League número 14. El ‘Gato’ anotó 44 goles en LaLiga (27), Supercopa de España (2) y Champions (15).

Karim Benzemá agradeció a Ronaldo Nazario por ser su inspiración

El popular ‘Gato’ reconoció el valor de haber aprendido de grandes referentes. “ He tenido buenos modelos en mi vida: Zizou, Ronaldo… Es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo… Pero sobre todo es perseguir un sueño que tenía en la cabeza desde niño. Todo es posible, para mí ha sido muy difícil. Lo he conseguido, no ha sido fácil ”, agregó.

“ Estoy muy feliz de que esté Ronaldo. Es mi ídolo. No hay otro delantero como él. Lo que hizo en el campo es imposible de hacerlo otra vez. Estaba a un nivel al que es imposible de llegar, como Zizou. Es el Fenómeno de todos los delanteros “, finalizo.

TE PUEDE INTERESAR