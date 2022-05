PSG cierra la temporada 2021-2022 este sábado frente a Metz con la última fecha de la Ligue 1. Con el trofeo del torneo local asegurado, hay un asunto que ocupa a todo el mundo en la interna de la institución. Directivos, comando técnico, jugadores e hinchas quieren saber de una vez por todas qué pasará con Kylian Mbappé.

El goleador tiene contrato con Paris Saint Germain hasta el 30 de junio y se desconoce qué pasará con miras al próximo curso. ¿Se queda o se va? En medio de un ambiente cargadísimo de incertidumbre, un miembro del plantel dio más detalles de las últimas horas en el vestuario por el caso del nacido en Bondy.

“Todos estamos esperando para averiguarlo”, reconoció Marco Verrati en una entrevista publicada por L’Equipe. En la misma línea, siempre sobre ‘Kiki’, el volante agregó: “Tendrá un impacto en el club sea cual sea su decisión. Es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento”.

Como es evidente, el internacional italiano manifestó el deseo de todos en la entidad de la capital de Francia: “Así que todos queremos que se quede aquí”, mencionó en la charla con el prestigioso medio galo. “Es su decisión, y la estoy esperando, como tú”, añadió el centrocampista de ‘Les Parisiens’.

Eso sí, Verrati admitió que evita tocar sobre ese tema con Kylian. “Cuando hablo con él, es más bien para reírme. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello”.

Sobre el mismo tema, Marco contó una anécdota en medio de los rumores. “Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: ‘No te preocupes, estaba de vacaciones’”, bromea el jugador de ‘Les Bleus’.

En el cierre, Verrati fue sincero al admitir que no daría el mejor consejo a Mbappé. “No, porque sabe lo que pienso. No sería un buen consejero, al menos no sería objetivo. No pensaría en su bien, sino en el bien de todos aquí en París (risas)”, sentenció.