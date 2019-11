Kylian Mbappé: PSG empieza guerra contra Real Madrid y Zinedine Zidane por delantero | VIDEO | FOTOS

Los dirigentes de PSG pegaron el grito en el cielo luego que escucharan a Zinedine Zidane hablar sobre el futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Leonardo, Director Deportivo del club intentó dejar en evidencia este coqueteo con el jugador parisino.



Para los dirigentes de PSG es una falta de respeto que hablen ya de Kylian Mbappé como un jugador de la Casa Blanca. "Decir todo el tiempo que Mbappé puede irse al Real Madrid, Es algo que me molesta. No pueden hablar todo el tiempo de él como un jugador de ellos. Esto tiene que parar porque tiene dos años más de contrato con nosotros", dijo un enojado Leonardo a la prensa.



Asimismo, el directivo del PSG lanzó una advertencia para que Real Madrid retroceda en estas actitudes. "Estamos muy contentos de tener a este jugador y creo que todo el mundo estaría contento de tener un jugador como Kylian Mbappé. Es uno de los mejores del mundo, así que no lo toquen", agregó.



Zinedine Zidane hizo este guiño a Kylian Mbappé

Para Leonardo el discurso de Zinedine Zidane solo busca influenciar en la toma de decisiones del goleador del PSG "No es el momento de hablar de sueños y todo eso. Que pare. Kylian Mbappé es muy importante para nosotros y no es momento de desestabilizarlo".



Kylian Mbappe tiene contrato con PSG hasta 2022 y su pase esta valorizado en 300 millones de euros. Zinedine Zidane tiene la misión de convencer al jugador de 20 años en anticipar su salida de Francia y empezar a escribir una historia con Real Madrid.