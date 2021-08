Kylian Mbappé ha sacudido el vestuario de PSG, mientras los hinchas agotan las entradas para los próximos 5 partidos del cuadro parisino, tras la llegada de Lionel Messi. El futuro del atacante es un tema que genera ansiedad y polémica a solo diez días para que se cierre el mercado de pases en Europa.

La joven estrella tuvo un diálogo importante con la revista Esquire y pese a que no tocar su posible fichaje a Real Madrid dejó claro algunos detalles de empujarían a dejar al equipo más importante de Francia, con Lionel Messi y Neymar, pues considera que “no es el mejor campeonato del mundo”.

Kylian Mbappé demostró tener personalidad para encarar a uno de los jugadores más controvertidos en el vestuario de PSG y, tras ganar el Mundial de Rusia 2018, ‘Parchó’ al brasileño. “No voy a pisar tu terreno. Seré candidato al Balón de Oro este año, porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar”. Ese año el francés se quedó por muy poco detrás de Luka Modric.

La ‘Tortuninja’ dio una clave sobre por qué Neymar no ha calado en el corazón de los franceses. “En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. Cuando llegó, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses después le preguntan por qué juega al póker. En Francia, la gente sabe lo que tienes, pero no necesita verlo”.

“No es necesario ser amigos para ganar”

Algo que sorprendió fue su sinceridad al reconocer que no es amigo del brasileño y de los otros jugadores con los que comparte el vestuario. “Igual que el panadero no se lleva bien con todos los panaderos, no tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”, argumentó.

La madurez del Kylian Mbappé con 22 años quedó demostrada en una frase. “Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás. Es imposible esperar una vida normal, pero un poco de respeto a la vida privada no es demasiado pedir, creo”, señaló.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Cuando quedan pocos das para saber si jugará junto a Lionel Messi el delantero tuvo que responder a la clásica pregunta que lo compara con Cristiano Ronaldo: “Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios”, puntualizó y reconoció que sigue de cerca a los mejores “Veo los partidos de otros grandes jugadores y creo que otros también me observan. Siento que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego, igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi”.

“Francia no es la mejor liga del mundo”

Para cerrar la entrevista el campeón del mundo dejó entrever una de las razones por las que está a punto de dejar PSG antes que termine su contrato. “Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”, reconoció para la versión en español de Esquire.