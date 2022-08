Kylian Mbappé se encuentra en el ojo de la tormenta por su supuesta rivalidad con Neymar. Al respecto, el director técnico de la selección brasileña, Tite, decidió meter más leña al fuego recordando unas declaraciones del jugador del PSG, en las que menospreciaba al fútbol sudamericano.

Tite ironizó en torno a las palabras de Mbappé recordando que las selecciones europeas, muchas veces, deben enfrentar a equipos de muy bajo nivel en las eliminatorias mundialistas.

“ Nosotros no tenemos, con todo el respeto, que jugar con Azerbaiyán. No tenemos esos partidos que te dan un respiro. A lo mejor está hablando de esos choques de la Nations League o de los amistosos europeos, pero no de las eliminatorias”, señaló el estratega en diálogo con ESPN.

“Las Eliminatorias aquí tienen un nivel mucho más alto de dificultad que la fase de grupos (en Europa). En las eliminatorias siempre son partidos con un grado de dificultad muy alto. Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil. Estoy seguro de que Mbappé no conoce esta dificultad. No trató de averiguarlo’”, añadió.

¿Qué había dicho Mbappé sobre el fútbol sudamericano?

Tras desechar la oferta del Real Madrid, algo que generó la molestia de los millones de hinchas merengues, y anunciar el reciente sábado su renovación por el PSG hasta el 2025, Kylian Mbappé aseguró que el fútbol sudamericano “no está tan avanzado como en Europa”, en su respuesta sobre las cinco selecciones favoritas para ganar el Mundial de Qatar.

“Brasil, Brasil es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel. Tenemos la Liga de Naciones, por ejemplo ”, aseguró a TNT Sports Brasil el joven astro francés, en mayo de este año.

“Cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos listos. Y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa , por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”, agregó el campeón del mundo en 2018, compañero en el PSG del argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y otros jugadores sudamericanos.