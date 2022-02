Marko Ciurlizza supo ganarse el cariño y respeto de los hinchas de Universitario, a pesar de que debajo de esa camiseta latía su corazón por Alianza Lima. El popular ‘Tigre’ hizo más de una confesión bajo juramento para ‘La Fe de Cuto’, donde contó por qué recuerda con cariño al ídolo máximo de la cumbia peruana: Lorenzo Palacios, ‘Chacalón’.

¿De qué barrio eres tu Marko?

Yo soy de ‘La Vicky’.

Por eso es que tenías esa chispa, con tu cara de imbécil que tenías pero que eras...

Qué agresivo.

No a la firme, este era avezado para decirme a mí ‘haz la simple’ cuando yo estoy con toda la revolución ahí…

Es que a veces querías hacer una que…

Sí, sí, a veces quería hacer cosas que no, me emocionaba.

Yo nací en Jesús María, pero viví en La Victoria hasta los 20 años, en la casa de mi abuelo y de ahí ya me tuve que mover por mis hermanos, mis papas y mi hermana.

¿Y cómo era en esa época La Victoria?

Cuando era niño era todo más tranquilo. De ahí como había casas antiguas todas se llenaron de prostíbulos.

Ay ay ay

Sí, y eso jalo prostitución.

El ambiente se contamino…

Aparecieron los ‘choros’ y felizmente comencé a ganar platita lo primero que hice junte compre un terreno en La Molina.

Marco Ciurlizza: “Las chicas que ‘trabajaban’ por mi barrio me piropeaban”

Cuando pasabas por ahí, las chicas…

Me piropeaban las chicas, pero yo ya jugaba, no, no, no.

Digamos que la zona se volvió, vamos a decirle, así criollamente, picante

Sí. Picante. Mi proyección era comprar la casa y sacar a mi familia de ahí y es lo que hice con 20 años. Me gusto siempre La Molina y busqué un terreno en una esquina bonita.

Esquina todavía, mira pues…

Sí, 200 metros creo que tiene y bueno construí la casa.

En ese tiempo recibías buenos premios

Claro yo todo lo guardaba pues, juntaba, juntaba, porque nunca me gusto mucho endeudarme con el banco.

Eras más que todo directo..

Pude comprar la casita y mis papás felices. Mi abuelo también la pudo disfrutar. La casa de La Victoria era de él y se quedó vacía, hasta hace algunos años que ya la pudieron vender, pero igual bajo a mi barrio.

Marko Ciurlizza: “Dormía escuchando muchacho provinciano”

¿Bajas de todas maneras?

Si ahí por ‘Polvos Azules’, yo me arrullaba con la música de ‘Chacalón’, porque la Carpa Grau estaba al ladito. ‘Chacalón y la Nueva Crema’ tocaba allí y yo me arrullaba ahí escuchando ‘Muchacho provinciano’, ‘María’.

Ah con razón, o sea que tú en ese estilo como Harry Potter (Christian Cueva) que le encanta escuchar ese ritmo…

Me gusta. No es que la escuche, pero si me gusta o sea no tendría problema en escucharlo, porque me gusta.

Es una música con mucho sentimiento de barrio

De barrio de pueblo, te mueve eso.

¿Cómo era cuando salías a entrenar?

Salía el lunes tempranito a la avenida Grau para irme hasta el ‘Lolo’ Fernández y veía la gente que seguía tomando. Asu mare decía yo.

Inmortales...

A qué hora se van a dormir, decía yo. Era impresionante.