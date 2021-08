El ‘Caballito’ no corre, tampoco salta. Su alegría no es la misma. Hace unos meses, Paolo Hurtado sintió que le desgarraron el corazón. Perder a su madre es un dolor que lo acompaña desde entonces. El volante llegó a confesarse en ‘La Fe de Cuto’, que hoy estrena su tercera entrega y podrás ver la charla completa en el video de abajo.

Te ha dolido mucho la partida de tu madre...

Es algo que todavía no puedo superar. Estoy luchando día a día para superar este momento.

¿Cómo te gustaría recordar a tu madre?

Ella siempre era feliz, alegre, gracias a ella soy lo que soy.

Siempre te protegió.

Si no fuera por ella quizás me hubiera ido por malos caminos. Ella me ponía los horarios para regresar a casa, luego de jugar en mi barrio de Tarapacá, en el Callao.

Lo entiendo.

Es el momento más difícil de mi vida, es durísimo, estoy tratando de salir adelante, volver a ser la persona que era antes. Pero me falta mi mamá.

Son pruebas que nos pone Dios...

Es como si me hubieran cortado las piernas. Sé que esto nunca va a pasar, pero voy a retomar mi carrera, mi trabajo. A ella no le hubiera gustado que tire la toalla.

¿Quién te puso la chapa de ‘Caballito’?

En 2011 cuando debuta (André) Carrillo, un periodista le puso ‘Culebra’ y a mí me ‘Caballito’, y con ese apodo me identifican.

¿Eres bien serio? Vendes ese humo...

Ja, ja, ja. Soy alegre y no amargado. Muchos creen que soy muy serio, no me conocen.

¿Te dolió no jugar por la Sub-20?

Sí, mucho. Tampoco estuve en la Sub-17 de los ‘Jotitas’. Todo eso me ayudó para tener mi revancha con la selección mayor.

En 2009 vas a Juan Aurich...

Gustavo Costas no me tuvo en sus planes en Alianza Lima y mi representante me dice que Franco Navarro me pidió para ir a Juan Aurich. Averigüe qué tal era el equipo que había, era una banda con jugadores de mucho peso y uno de ellos eras tú. Ahí nos conocimos.

¿Tu máximo logro en el fútbol?

Jugar el Mundial de Rusia 2018. Y me fui ganador, jugué el último partido y lo ganamos.

Ustedes (de Alianza Lima) se burlaron cuando nosotros (Aurich) salimos agarrados de la mano como la selección de Brasil en la final del 2011.

Qué quieres que te diga...

Tú no me vas a dejar mentir...

Sí, porque salieron como Brasil.

Ves, soberbios. Fue uno de los motivos por lo que dije esa tarde...

Ese día Diego Penny hizo un partidazo, atajó de todo. Nosotros (Alianza) llegamos como diez veces y ustedes solo una vez con el ‘Pana’ Tejada.

Hicimos lo que se hace para ganar un título de acuerdo a las ‘armas’ que se tienen.

A algunos jugadores de mi equipo les temblaban las piernas en los penales. Les dio ‘el Parkinson’ ja, ja, ja.

¿Tu mejor gol?

Con la selección en Quito ante Ecuador por las Eliminatorias a Rusia 2018.

Una anécdota...

En el último partido ante Australia (en Rusia 2018), yo estaba desesperado porque quería jugar unos minutos en el Mundial. En eso veo que vienen las órdenes para los cambios, el profesor Ricardo Gareca pide llamar a los que están calentando y todos se miraban la cara, uno decía a quién llaman. En eso Yotún me grita: “¡Tú, pájaro, ven, vas a entrar!”, ja, ja, ja.

