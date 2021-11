¡Mi gente! ¡Ustedes! Mi gente, qué rica semana, espero que anden felices, relajados, tranquilos. Aquí vengo a aportar mi granito de arena para ello con ‘La fe de Cuto’. Alfonso Yáñez Ramírez, ‘Puchungo’ para todos, ha sido uno de mis mejores entrevistados. ¡Qué tale historias, anécdotas! Tantas han sido que aquí viene una segunda parte.

No exagero si digo que ´Puchungo’ es un chalaco de pura cepa. Un chalaco de barrio. Gracioso, compañero, noble, con la chispa cuando toca, full personalidad de ganador. Entre broma y broma hay mucho para aprender del ‘Puchungal’. Y si tuvo errores, los admite, él mismo lo dice. ¡No, es que tienen que ver la entrevista!

Y ya saben, mi gente linda, a los que les gusta el ‘aguadito’, las historias de futbolistas, las historias humanas, el chisme, todo eso: todos los lunes escribo mis memorias y todos los lunes hay un nuevo estreno de ‘La fe de Cuto’. Comencemos con la entrevista. Tres, dos, uno, ¡acción!

¡Puchungo! Sigamos, mi hermano. ¿Alguna anécdota en México?

En México estuve con Martín Dall’Orso. Cuando recién llegamos hicimos una apuesta. En ese año siempre con Boys le habíamos ganado a Cristal, apostamos una cena para cinco personas y me acuerdo que Cristal nos metió 7 goles. Tuvimos que buscar amigos para pagar la apuesta ya que no conocíamos a nadie. Jajaja.

Ustedes son bien amigos.

Sí. Pero ya sabes, a él le gusta dar beso en la boca, le daba beso a (Juan Carlos) Oblitas y a (Francisco) Lombardi. Jajaja. Ese cochino y apestoso. Jajaja. Ese es un loco y todo un personaje. A mi compadre le fue muy bien, recuerdo que lo compró Tecos, su pase en 200 o 300 mil dólares en ese tiempo. A mí no me fue bien en el fútbol de México.

También Por México estuvo Manuel Dávila.

Al ‘Loco’ Dávila también le fue muy bien en Monterrey, ese se raptó a la hija del presidente de su club de México, dueño del club. El ‘Cabeza de Enano’ es más vivo. Jajaja. Lo querían mucho en su equipo.

‘PUCHUNGO’ Y SU ADIÓS DEL FÚTBOL

¿Te costó dejar el fútbol?

En realidad, no. Cuando disfruto algo lo hago y cuando no lo disfruto no lo hago. Llegué a Chiclayo y el DT era Medardo Arce, estuvimos punteros buena parte del año, pero ya me costaba jugar con 32 o 33 años. Ya no tenía la ilusión y las ganas. Un día no me quise levantar para entrenar. Y fui tarde a hablar con el técnico Medardo Arce y le dije que ya no quería jugar al fútbol.

¿Así fue?

Es más, había ido a Chiclayo en mi carro. Lo mejor fue que yo dejara al fútbol y no que el fútbol me deje. No me arrepiento. No quise despedida. Se acabó y se acabó, y a mirar otra cosa.

¿Pasa por tu mente casarte, tener un hijo?

Era mi prioridad. Siempre he planificado mis cosas y a los 28 años quería casarme y tener mi familia. Quería tener una familia como mis viejos. Como manda las reglas, casarte y después tener tu hijo. Pero a esa edad estaba jugando afuera. Pero cuando fue pasando la época, cuanto más viejo te vuelves, más exquisito te pones en todo. Es más jodido poder encontrar a alguien, no que tú encuentres sino que te encuentren a ti, que la mujer diga “quiero estar con él y su pasado”.

Y con tu pasado también, la valla está alta.

Es jodido. Jajaja. Tengo un tío que es muy gracioso, que me dice que me tengo que casar con alguien que sea del extranjero, que no te conozca. Porque acá te van a sacar fantasmas. Te voy a contar una historia real.

CUANDO LE DIJO A UNA CHICA QUE ERA ABOGADO

¿Cuál es?

Yo me enamoro fácilmente, hasta que me desamoro. Yo no tengo un gran amor. Yo me enamoro de la chica con la que esté en ese momento. Un día conocí a una chica en una discoteca por intermedio de unos amigos que me la presentaron, ella no sabía quién era yo. Eso me gustó más.

Luego qué vino.

“¿Tú qué haces?”, me preguntó. No podía decir que era futbolista, ya que se veía mal... había salido Magaly y la tía chancaba a todos, yo era casero, entonces dije que era abogado. ¿De dónde eres? me dijo, del Callao, le dije. Ya no podía decir muchas mentiras tampoco.

Asu, qué tal reto.

Siempre salíamos caleta. Íbamos a lugares, pero yo pasaba caleta, recuerdo que ella me contó que le había dicho a su familia que había conocido a un abogado del Callao. Hasta que un día quedamos para ir al cine en el Jockey. Llegamos y la película ya estaba empezada y como nos gustaba ver la película desde inicio nos fuimos a dar una vuelta para hacer hora e ingresar a la otra función. Ese fue mi grave error.

'La fe de Cuto'. 'Cuto' Guadalupe se ríe a carcajadas con las historias de Alfonso 'Puchungo' Yáñez, en esta segunda parte de la entrevista que todos deben disfrutar.

¿Qué sucedió?

No sabía qué hacer. La gente es futbolera y me saludaba. “¡‘Puchungo’, vamos Boys!”, “¡‘Puchungo’, y dale ‘U’!”, “¡‘Punchungo’, arriba Alianza!”. Y a todos lo saludaba como amigos, les daba la mano. Ella me pregunta ”¿quiénes son?”. Le respondí que eran mis amigos del Callao. “¿Acaso porque son del Callao no puede venir al Jockey?”, le dije, y serio todavía. Jajaja.

¡Con todo eso!

Hasta que entramos a una heladería. ¡El pata que nos atiende me pidió un autógrafo! Le dije “¡atiende, compadre!”, Jajaja. Hasta que la chiquilla le preguntó al heladero “¿quién es él?”. Y él le respondió que era ‘Puchungo’ Yáñez, el futbolista.

Te quemaron la película.

Le tuve que decir la verdad, le dije que era abogado pero también futbolista. Ella me dijo que no sabía nada. No veía nada de eso.

Te salvaste.

No, ella fue a su casa y le contó a su mamá que el chico con el que estaba saliendo era ‘Puchungo’ Yáñez y su mamá le dijo que ni lo traiga a la casa. Ahí se acabó todo. Me cerró la puerta, “ni quiero conocerlo”, le dijo su mamá. Dejé de salir con ella.

PUCHUNGO YÁÑEZ: “QUIERO TENER UN HIJO”

¿Quieres tener un heredero?

Quisiera tener un hijo. Que un día me toquen la puerta y me digan que es tu hijo. Si me he portado mal que me avisen, lo voy aceptar. Igual creo que sería buen padre. Pero todavía puedo, creo. Jajaja. Igual estoy preparado para no ser papá, pero sí tengo ese deseo.

¿Cómo conquistas a las chicas?

En realidad soy malo enamorando, soy tímido, mis triunfos es porque soy yo mismo. No me gusta mentirles o venderles humo, porque acomodarte la silla, o abrirte la puerta del carro no lo voy hacer. Para mí es importantísimo que se vacilen con mis amigos.

EL PROGRAMA DE LUIS GUADALUPE, LA FE DEL CUTO, TUVO COMO INVITADO AL EX FUTBOLISTA PERUANO, ALFONSO "PUCHUNGO" YAÑEZ.

Tú tienes todo tipo de amistades.

Mis amigos del Callao no los cambio. Llegan con tus cosas, uno saca una pistola, el otro saca una metralleta. Y si algún día chocan contigo de devuelven tus cosas. Jajaja.

¿Eres el soltero más codiciado?

He tenido suerte con las féminas. Tengo una buena relación con ellas. Ser público te ayuda, te da un plus. Si no mi compadre ‘Balán’ Gonzáles y el ‘Puma’ Carranza no se hubieran casado. ¡No sean malos! Están más chancados... ellos le tienen que hacer un monumento a la pelota.

¿Cómo es tu estado actual, soltero o con pareja?

Estoy soltero, pero entusiasmado. Todavía no la he traído acá, primero que me atraque el picante de macha. Estoy en florero. Yo soy a la antigua, primero le tengo que meter su pico. Primero tengo que ganar.

¿Te fuiste a jugar a Aruba?

¿Jugar? Jajaja. Allá hay una colonia peruana de un equipo y me dijeron que vaya a jugar. Entrenaba tres veces a la semana y un día jugábamos. Es un paraíso, me gustó, estuve 6 meses. Es una isla bonita. Vivía al frente del mar. Allá hay una colonia peruana grande y radica Juan Mármol, que jugó en la Palma de Huacho, también está un hermano de Fidel Suárez. Aruba es un paraíso. Dios me premio luego de haber sufrido en Arabia. Es muy lindo y maravilloso.

PUCHUNGO, MÓNICA HOYOS Y MAGALY MEDINA

¿Cómo fue tu relación con Mónica Hoyos?

Me templé (enamoré) de ella. Ella es del Callao, nació en el Callao, que no mienta. El día que la conocí me puse a conversar y en un momento me dijo “¿tú qué haces?”. Le dije “yo soy vago, vivo de mis rentas”. Jajaja. “Soy del Callao”, le dije.

La hiciste reír.

“Yo también soy del Callao”, me respondió. Y me preguntó, “¿me llevarías al Callao ahorita?”. Eran las 2 de la madrugada. Me la llevé a mi barrio. Compré dos cervezas y nos pusimos a tomar en la esquina de mi barrio y le presenté a mis amigos.

Campeonaste.

La cosa es que la gente que al inicio de esa noche le decía que era de tal sitio o que tenía tal cargo se quedó sorprendida. Tengo una buena relación con ella.

Alfonso 'Puchungo' Yáñez, de perfil, mientras toma agua, entre una pregunta de Luis 'Cuto' Guadalupe.

¿Te sigues comunicando con ella?

Hace un tiempo me llamaron de un programa, de un canal de España para ir a hablar mal de ella. Me iban a pagar. La verdad es que no me quise prestar para eso. Justo había sucedido cuando Magaly fue a España y habló mal de ella. Cuando sucedió eso la llamé para contarle lo que me habían ofrecido. Pero le dije que se quede tranquila. “Agradece que tengo chamba, si no iba”, le dije. Jajaja.

Mito o verdad. ¿Eres chipi?

No es mito, es firme. Diosito no medio mucho cariño. Las chicas saben que es verdad. Ha habido sus quejas. Era sinvergüenza, me bañaba delante de todos. Pero ahora le he realizado su corte militar. Jajaja.

MÁS DE ‘LA FE DE CUTO’: